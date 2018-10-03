Sağlık Sen’den ‘şiddeti durdurun’ çağrısı

SAĞLIK-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, İstanbul’da özel bir hastanede görevli Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’ın uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi sonrası sağlıkta şiddet olaylarına karşı acil çözüm beklediklerini söyledi. Kuluöztürk, “Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, tüm sağlık çalışanlarına da başsağlığı diliyorum. Sendika olarak en çok üzerinde durduğumuz konulardan birisi sağlıkta şiddettir. Bu konu kanayan bir yara halini aldı. Bakanımızın da değindiği gibi sağlıkta ürkütücü boyuta ulaşan şiddet konusunun ivedilikle meclis gündemine gelmesini, caydırıcı ve ağır cezaların hayata geçirilmesini istiyoruz. Aksi taktirde böyle acı sonuçlarla karşılaşmaya devam ederiz” dedi.



5 Yılda 60 bin şiddet vakası

Gecesini gündüzünü insanların hayatını kurtarmaya adayan sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen bu saldırıların önüne geçilmesi amacıyla Sağlık-Sen olarak çeşitli zamanlarda çözüm önerileri ortaya koyduğunu belirten Kuluöztürk, Sağlık Bakanlığı ile 2011 yılında başlattıkları ‘Emeğe Saygı Şiddete Sıfır Tolerans’ kampanyasının ardından bir dizi tedbirler alınmasına rağmen şiddetin önüne geçilemediğini hatırlattı. Kuluöztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Görülmektedir ki mevcut uygulamalar yeterli değildir ve acilen şiddeti önleyici, caydırıcılığı yüksek hukuki yaptırımlar hayata geçirilmelidir. Rakamlar da bunu doğruluyor. Son 5 yılda yaklaşık 60 bin şiddet olayı yaşandı. Sağlık kurumlarımızda hastalarımızın canı nasıl hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza emanetse, sağlık çalışanlarımızın canı da devletimize emanettir. Sağlık çalışanlarımızı mesaisini güven içinde bitirip, evine, ailesine, çocuklarına kavuşmasını sağlamak devletin sorumluluğu altındadır.”

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 12:03