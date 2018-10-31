Sağlık-Sen’den düzenlemeye destek

SAĞLIK-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemenin bulunduğu kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu hatırlattı. Kuluöztürk, kanun teklifinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının, şikayetçi olmak için ya da ifade vermek için karakola gitme zorunluluğunun kaldırıldığını, kolluk kuvvetlerinin mağdur sağlık personelinin ifadesini çalıştığı yerde alması ve ayrıca şiddet uygulayan kişinin yakalandıktan sonra doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi gibi süreci hızlandıracak hususların yer aldığını söyledi.

Sağlık-Sen teklif sunmuştu

TBMM’ye verilen kanun teklifini, şiddetin önlenmesine yönelik iyi niyetin göstergesi ve bu yönde atılmış olumlu bir adım olarak gördüklerini söyleyen Başkan Kuluöztürk, sağlıkta şiddetin önlenmesi için daha kalıcı ve caydırıcı önlemler alınması gerektiğini dile getirdi. Sinan Kuluöztürk, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 12. Maddesinde gerçekleştirilecek olan düzenlemenin yanısıra Sağlık-Sen’in geçmişte sunduğu teklifler arasında yer alan; sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması, acil sağlık hizmetleri dışındaki 6 ay süreyle sağlık hizmetlerinden ücretli faydalandırılması ve sonraki sağlık hizmeti alma başvurularında bu hizmetin kolluk kuvvetleri nezaretinde verilmesi gibi hususların da ele alınması gerektiğini kaydetti.

ASM izinleri

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Kuluöztürk, söz konusu kanun teklifinde Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarının izinlerine yönelik düzenlemenin yer aldığını söyledi. Kuluöztürk, “Bir yılda kullanılabilecek izin süresi 30 gün, buna ek olarak 5 günlük kongre ve seminer izni getiriliyor. Bu izinlerin kullanılmış olması durumunda, ek 5 gün de mazeret izni kullanma hakkı verilecek. Bunun yanısıra evlenme, ölüm (birinci derece yakın), doğum ve emzirme hallerinde 657 Sayılı Kanun’un 4-B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personele ilişkin izin hükümlerinin uygulanması hayata geçecek. Teklifte ayrıca sendikamızın Kurum İdari Kurul Toplantısı kazanımı olan, aile sağlığı elemanı ibaresi, aile sağlığı çalışanı olarak değiştirilecek” dedi.