Sağlık Sen’den döner sermaye tepkisi

SAĞLIKTA dönüşüm programı ile sağlık çalışanlarının iş yükü noktasında motivasyon ve verimliliğini sağlamak amacıyla döner sermaye ek ödeme uygulamasının hayata geçirildiğini belirten Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası( Sağlık Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Kamu ve üniversite hastanelerinde görev alan hekimlerin döner sermaye paylarında ilk etapta 5 kat artış sağlanacağı yönündeki açıklamaların kendilerini üzdüğünü söyledi. Kuluöztürk, “Unutulmaması gereken en önemli husus sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğu gerçeğidir. O nedenle başta döner sermaye başlığı altında ve dahası diğer tüm alanlarda yapılacak iyileştirmeler ve düzenlemelerin yalnızca bir meslek örgütünü kapsamasının ifade edilmesi kabul edilemez” dedi.

‘İş motivasyonu bozuldu’

Sağlık çalışanlarının en çok şikayet ettikleri konular arasında döner sermaye adaletsizliği geldiğini vurgulayan Kuluöztürk, adaletsiz döner sermaye uygulaması nedeniyle sağlık çalışanları arasında iş motivasyonunun bozulduğunu, bu anlamda döner sermaye yönetmeliğinin mutlaka değişmesi gerektiğini söyledi. Kuluöztürk sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlık alanında gece gündüz demeden hekimden hemşireye, laboranttan paramediğe, idari hizmetlerde görev alan memur arkadaşlarımızdan hizmetli kadrosundaki tüm çalışanlarımızla biz bir ekibiz. Dolayısıyla sağlık çalışanları içerisindeki yalnızca bir meslek grubuna ilişkin pozitif mesajlar içeren beyanatlar vermek yeterli olamaz. Aynı şekilde diğer tüm branşlardaki ve kadrolardaki sağlık çalışanlarımız için onları da kapsadığına emin olduğumuz, herkesi motive eden beyanatların verilmesi son derece doğru bir yaklaşım olacaktır. Hekimlere yönelik vaat edilen 3 katı 5 katı 10 katı gibi yapılacak döner sermaye artışlarının henüz kaynağı konusunda bile tereddütler söz konusuyken diğer sağlık çalışanlarımızın yıpranma payı ve ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması gibi konular Sağlık Bakanlığımızdan öncelikli talebimizdir”