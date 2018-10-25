Sağlık-Sen’den döner sermaye tepkisi

SAĞLIK-SEN Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sağlıkta performansa dayalı ek ödeme sisteminin fayda sağlamak yerine sağlık çalışanları üzerinde motivasyon kaybına neden olduğunu iddia etti. Performansa dayalı ek ödeme sisteminin gün geçtikçe daha da büyüyen bir sorun haline geldiğini söyleyen Kuluöztürk, "Döner sermaye sisteminin son kullanma tarihi çoktan geçmiştir. 'Ne kadar çok hasta o kadar çok kazanç' anlayışının baskısı ile kaliteyi üretmek mümkün değildir. Daha fazla sağlığa zarar vermemesi için sistemin tamamen değişmesi şarttır. Bu konuda sendikamızın ve Sasam Enstitümüzün çalışmaları ve model önerileri mevcuttur" diye konuştu.

"Kalite değil, sayılar konuşuluyor"

Sağlık çalışanları üzerinde yapılan anketlerin büyük bir kısmında en çok belirtilen sorunun adaletsiz döner sermaye sistemi olduğunu vurgulayan Sinan Kuluöztürk, sistemin nitelik yerine niceliğe önem verdiğinden, hastalar, hastalıklar, hizmet çıktıları, kalite değil, tamamen sayıların konuşulduğunu söyledi. Dağıtılabilir döner sermayenin toplam ciro (toplam tahakkuk miktarı) üzerinden belirlendiği için ilaç, tıbbi malzeme, tetkik gibi giderlerde kontrolsüzlüğe ve ülke genelinde sağlık giderlerinin artışına sebebiyet verildiğini de vurgulayan Başkan Kuluöztürk, sistemin işleyişini etkileyen bir çok faktör olduğunu işaret etti.

"Sabit ek ödemeye mahkum kalacaklar"

Sabit ek ödemelerin gelir vergisine dahil edilmesinin hem bütçeye hem çalışanlara ciddi maddi zarar verdiğini hatırlatan Kuluöztürk, sabit ek ödemelerin vergilendirilmesi hususunda net tutara vergi eklenip brüt tutar belirlendiğinden bütçeye ek yük bindiğini ve alınacak sabit üstü döner sermaye tutarının düştüğünü dile getirdi. Sinan Kuluöztürk, "Döner sermaye tutarları, sabit ek ödemelerle mahsup edilmekte ve sabit üstü alınacak tutarlar belirlenmektedir. Sabit ek ödemeler gün geçtikçe döner sermaye havuzunun daha büyük kısmını kaplamaya başlamıştır. Çünkü sabit ek ödemeler 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artmakta, dağıtılabilir döner sermaye ise 13 yıldır artmamaktadır. Sonuç olarak birkaç yıl içerisinde hekimler dahil tüm çalışanlar sadece sabit ek ödemeye mahkum kalacaktır. Çalışanlar arasında sadece sabit ek ödeme üstü alınan tutarlar döner sermaye olarak algılanmaktadır. Bu doğrultuda genel idari hizmetler, yardımcı hizmetler ve teknik hizmetler sınıfı personel hiç sabit üstü alamamakta, sağlık hizmetleri sınıfı çok az almakta veya alamamakta, hekimler ise giderek azalan bir döner sermaye almaktadırlar. Çalışanların neredeyse tamamı bu dağılımın adaletsiz olduğunu düşünmektedir" dedi.

Kuluöztürk, özelikle hekimlerde döner sermaye tutarlarının toplam gelirin büyük kısmını oluşturduğundan, hekimlerin birbirleriyle yarışır bir hale geldiğini ve rekabet ortamının iş barışını da bozduğunu ileri sürdü.