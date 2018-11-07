Sağlık-Sen’den Çalıştay raporu

AİLE Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları tarafından oluşturulan Sağlık Sen Aile Hekimliği Komisyonu, Aile Hekimliği Çalıştayını tamamladı ve Çalıştayın sonuç bildirgesi İl Sağlık Müdürlüğü Turkuaz Toplantı Salonunda paylaşıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür’ün başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacer Nur Yüce, Sağlık Hizmetleri İle İlaç ve Tıbbi Cihaz Başkanı Uzm. Dr. Özlem Karataş, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Sıdıka Birgül Yılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcıları, Dr. Cenker Ateş ve Dr. Saniye Gülatan ile ilgili birim sorumluları yer aldı.

Çalışanların nabzı tutuldu

Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sağlıkta dönüşüm programı adı altında yapılan çalışmaların yanında sağlık çalışmalarının memnuniyetinin Sağlık Bakanlığı nezdinde ötelendiği izlenimini getirdiğini söyledi. Personel yetersizliği ve kaynakların azlığı nedeniyle sıkıntılı bir süreç olduğunu ifade eden Kuluöztürk, “20 günlük süreçte sunulan fikirlerin yanında sahanın nabzını tutarak bir Çalıştay raporu hazırladık. Biz sıkıntıları tespit ettik ve kurum ile çalışan arasında köprü olduk. Buna katkı koyan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İl Müdürümüze de bize imkan tanıdığı için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ödeme Sözleşme Yönetmeliği

Çalıştayın Sonuç Bildirgesi Sağlık-Sen Aile Hekimliği Komisyonu adına Komisyon Başkanı Uzm. Dr. Enver Keskin, tarafından maddeler halinde sunuldu. Yerel ve genel sorunlar şeklinde iki bölüm halinde hazırlanan Çalıştay Raporunda ilk olarak Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliğinin ivedilikle çıkarılması gerektiği vurgulandı. Nüfusa göre artacak olan Aile Hekimliği Birimleri için gerekli sağlık personeli desteğinin sağlanması gerektiği, Aile Sağlığı Çalışanı ve Aile Hekimlerinin planlanan performans kriterleri de dikkate alınarak katsayıların artırılması isteğine temas edilirken, sıfır nüfuslu özel yerlerde hekimlere ödenen 10 ay tavan ücretin aile sağlığı çalışanına da verilmesi gibi önemli konular masaya yatırıldı.

Yerel sorunlar

Yerel sorunlar ekseninde oluşturulan raporda ise Aile Sağlığı Çalışanlarının izin kullanabilmesi için en yakın Aile Sağlığı Merkezinden görevlendirilme yapılması talebine olumlu yanıt verileceği, Aile Sağlığı Merkezinde bulunması gereken zorunlu ilaçların temininde sıkıntı yaşanması sebebiyle aksaklıklar yaşandığının belirtilmesi üzerine Eczacılık Birimi tarafından Aile Hekimliğine GLN numarası verilerek gerekli ilaçların temininin kolaylaştırılacağı yanıtı alındı. Bunun yanısıra Özel Aile Hekimliği Birimlerinin stopaj vergisinden muaf tutulması yönündeki talebin Sağlık Bakanlığına iletileceği belirtildi.