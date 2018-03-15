Sağlık Müdürlüğü taşınıyor

ANTALYA İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin kapatılarak İl Sağlık Müdürlüğü bünyesine alındığını kaydetti. Kapatılan bu kurumlarda yürütülen iş ve işlemlerin İl Sağlık Müdürlüklerinde oluşturulan başkanlıklar altında yürütüldüğünü ifade eden Ünal Hülür, "Bu üç kurumun tek çatı altında birleşmesi ve personel sayısındaki artış mevcut hizmet binasının yetersiz kalmasına neden oldu. Bundan dolayı Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'ndeki mevcut hizmet binasından Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki Kepez Devlet Hastanesi yerleşkesine taşınma kararı alındı. 19 Mart'tan itibaren yeni hizmet binasında hizmet vereceğiz" dedi. Konyaaltı'ndaki hizmet binasının ise bölge halkına sağlık hizmeti sunmak üzere; aile sağlığı merkezi, 15 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve eğitim merkezi olarak planlandığını vurgulayan Ünal Hülür, "Yaklaşık 600 personelin görev yaptığı İl Sağlık Müdürlüğümüz tüm birimleriyle artık tek bir çatı altında hizmet verecek" dedi.