Sağlık Bakanlığından yeni adım! Merkezler kurulacak

Sağlık Bakanlığı, kuduzla mücadele kapsamında yeni bir adım attı. Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe tarafından imzalanarak illere gönderilen genelgede, kuduz aşı uygulama merkezlerinin kurulacağı belirtildi

Sağlık Bakanlığından yeni adım! Merkezler kurulacak
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BUNA göre il sağlık müdürlüklerince kuduz riskli teması olan kişiler değerlendirilecek. Gerekli profilaksi (Hastalık gelmeden hastalığın önlenmesi) uygulamaları yapılarak, “Kuduz Aşı Uygulama Merkezleri” kurulacak. Bu merkezler öncelikle 2. veya 3. basamak sağlık kuruluşlarında oluşturulacak. Merkezlerin sayısı ve kuruluş yeri ilin büyüklüğü, coğrafik durumu, nüfus yoğunluğu gibi durumlar dikkate alınarak belirlenecek. 

24 saatte bildirilecek
Genelgede, olası kuduz vakalarının en geç 24 saat içinde il sağlık müdürlüğüne ihbar edileceği belirtildi. Genelgede, “İl sağlık müdürlüğü tarafından da en kısa sürede bakanlığımız Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Dairesi Başkanlığı’na bildirimi yapılacaktır. Olası kuduz vakalarıyla ilgili derhal sürveyans çalışmalarına başlanacaktır” denildi. Genelgeye göre, mesleki ve diğer nedenlerle kuduz ile karşılaşma riski artmış olan kişilere temas öncesi bilinçlendirme çalışması yapılacak. Kuduz aşı takvimine uyum göstermeyenlere ulaşılarak, aşılarını yaptırmaları için merkezlere davet edilecek. 
Çocuk uygulaması
Çocuklarda görülen kuduz riskli temaslar, tercihen çocuk enfeksiyon hastalıkları kliniklerinde değerlendirilecek. Başta acil haller olmak üzere ihtiyaç duyulan hallerde hastaların yaş kısıtlaması olmaksızın çocuk veya erişkin branş hekimi tarafından değerlendirmesi sağlanacak.

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