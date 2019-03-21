Sağlık Bakanlığından yeni adım! Merkezler kurulacak

BUNA göre il sağlık müdürlüklerince kuduz riskli teması olan kişiler değerlendirilecek. Gerekli profilaksi (Hastalık gelmeden hastalığın önlenmesi) uygulamaları yapılarak, “Kuduz Aşı Uygulama Merkezleri” kurulacak. Bu merkezler öncelikle 2. veya 3. basamak sağlık kuruluşlarında oluşturulacak. Merkezlerin sayısı ve kuruluş yeri ilin büyüklüğü, coğrafik durumu, nüfus yoğunluğu gibi durumlar dikkate alınarak belirlenecek.

24 saatte bildirilecek

Genelgede, olası kuduz vakalarının en geç 24 saat içinde il sağlık müdürlüğüne ihbar edileceği belirtildi. Genelgede, “İl sağlık müdürlüğü tarafından da en kısa sürede bakanlığımız Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Dairesi Başkanlığı’na bildirimi yapılacaktır. Olası kuduz vakalarıyla ilgili derhal sürveyans çalışmalarına başlanacaktır” denildi. Genelgeye göre, mesleki ve diğer nedenlerle kuduz ile karşılaşma riski artmış olan kişilere temas öncesi bilinçlendirme çalışması yapılacak. Kuduz aşı takvimine uyum göstermeyenlere ulaşılarak, aşılarını yaptırmaları için merkezlere davet edilecek.

Çocuk uygulaması

Çocuklarda görülen kuduz riskli temaslar, tercihen çocuk enfeksiyon hastalıkları kliniklerinde değerlendirilecek. Başta acil haller olmak üzere ihtiyaç duyulan hallerde hastaların yaş kısıtlaması olmaksızın çocuk veya erişkin branş hekimi tarafından değerlendirmesi sağlanacak.