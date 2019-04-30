Sağlık Bakanlığı personel alıyor

SAĞLIK Bakanlığı bilgi sistemleri genel müdürlüğü ilan açtı. İlana göre sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 24 sözleşmeli bilişim personeli alınıyor.

Başvuracak adayların yapması gerekenler; İlandaki özgeçmiş formunu doldurmak gerekiyor.

KPSSP3 Puanı: 2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanını gösteren belge istenilmektedir. Belge ÖSYM sisteminden (https://sonuc.osym.gov.tr) alınmalı ve belgenin altında “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” bulunmalı. Kontrol kodu bulunmayan belgeler geçersiz sayılacak.

YDS Puanı: 2014 yılından itibaren (2014 yılı dahil) yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösteren belge isteniliyor. Belge üzerinde doğrulama kodu bulunmalı. Denklik puanları hesaplanırken ÖSYM web sayfasında yer alan güncel Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosu dikkate alınacak. Belirtilen yıllarda İngilizce yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecek.

Belirtilen yıllarda sınava girmeyen, KPSSP3 puanı olmayan ya da herhangi bir belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecek.