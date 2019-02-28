Sağlık Bakanı açıkladı! Lokantalarda yeni dönem başlıyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla Sağlık Bakanlığı, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ile Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu arasında "Aşırı Tuz ve Şeker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar Protokolü" imzalandı. İmzalanan protokolle tuz ve şeker kullanımının azaltılması hedefleniyor.

"TUZ KULLANIMI YÜZDE 4, ŞEKER İSE YÜZDE 5 AZALTILACAK"

Koca, imzalanan protokolle besinlerdeki tuz kullanımı yüzde 4, şeker kullanımı ise yüzde 5 azaltılacağını söyledi.

Bakan Koca şu açıklamayı yaptı:

"Lokantacı ve pastacılarla imzalayacağımız protokolle her yıl besinlerdeki tuz kullanımı yüzde 4, şeker kullanımı ise yüzde 5 azaltılacak"