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Sağlamel sahada esnafı dinliyor

Alanya Elektrikçiler, Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı ve başkan adayı Turan Sağlamel esnaf ziyaretlerini sürdürüyor 

Sağlamel sahada esnafı dinliyor

Alanya Elektrikçiler, Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı ve başkan adayı Turan Sağlamel esnaf ziyaretlerini sürdürüyor 

15 Ocak 2018 Pazartesi 19:56
Sağlamel sahada esnafı dinliyor
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ALANYA Elektrikçiler, Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı ve başkan adayı Turan Sağlamel, 20 Ocak günü saat 09.00'da Alanya Şoförler Odası Düğün Salonu'nda yapılacak oda başkanlığı seçimi öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Odanın üye sayısını arttırmayı amaçladıklarını söyleyen Sağlamel, yaptığı ziyaretlerde esnafın sorunlarını yerinde dinliyor. Yeni projelerini esnafla paylaşan Sağlamel, ilk olarak oda hizmet binasının fiziki koşullarının iyileştirilmesini amaçladıklarını kaydetti. Ziyaretlerde esnafa yeniden niçin aday olduğunu anlatan Sağlamel, üyelerinin görüş ve önerilerini de not alıyor. Sağlamel, ziyaretlerinde oda esnafı tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.  

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Turan SağlamelElektronikçiSıhhi Tesisat
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