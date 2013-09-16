Sağanak yağış uyarısı!

16 Eylül 2013 Pazartesi 10:41
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin Merkezi, bölgede gece yarısından itibaren görülecek yağışların Muğla sahillerinde kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi.
Antalya Bölgesel Tahmin Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün bölgede hava az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu, gece yarısında sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde olacak. Yağışlar Muğla sahil kesiminde kuvvetli olacak.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, rüzgar kuzey ve batı, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerinde güney yönlerden orta kuvvette esecek.
Denizlerde rüzgar Bodrum-Kumluca arasında batı ve kuzeybatı, Kumluca-Anamur arasında güney ve güneydoğudan 3 ile 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 0,5 ile 2 metre arasında olacak
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Son Güncelleme: 16.09.2013 10:43