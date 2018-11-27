Sağanak yağış kaç gün devam edecek?

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü Antalya’nın doğu ilçeleri için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:” Bugün (27.11.2018 Salı) öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak Çarşamba ve Perşembe günleri Antalya’nın doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya) aralıklarla şiddetli olması (48 saatte 100-200 kg/metrekare) beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve deniz üzerinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”