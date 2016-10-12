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Sağanak uyarısı! Sıcaklık 8 derece düşecek

İstanbul dahil 9 ilde sağanak yağış bekleniyor. Yarından itibaren ise sıcaklıklarda 8 derecelik düşüş bekleniyor

Sağanak uyarısı! Sıcaklık 8 derece düşecek

İstanbul dahil 9 ilde sağanak yağış bekleniyor. Yarından itibaren ise sıcaklıklarda 8 derecelik düşüş bekleniyor

12 Ekim 2016 Çarşamba 12:45
Sağanak uyarısı! Sıcaklık 8 derece düşecek
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METEOROLOJİ'DEN alınan bilgilere göre, bugün yurdun batı kesimlerinde yağış geçişleri görülüyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak ve Afyonkarahisar ile zamanla Sakarya, Bursa, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar bugün kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak.

SICAKLIKLAR YARIN DÜŞÜYOR
Yarın yağışlı hava kuzeye doğru çekiliyor. Marmara bölgesinin doğu kesimlerinde yağışlar etkili olacak. Ege'nin kuzey ve doğu kesimlerinde, Antalya çevrelerinde, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyı şeridinde yağışlar bekleniyor. Özellikle kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yarından itibaren sıcaklıklar 4 ila 8 derece düşüş yaşanacak.  

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Rüzgarın Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler vb.) dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

 
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