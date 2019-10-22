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Sağanak sele dönüştü

Kırsal mahallerde yağan sağanak sele dönüştü, hayvanların olduğu ağılı su bastı. Selde maddi hasar meydana gelirken, vatandaşlar taşan dere yatağından geçemedi

GÜNCEL 22.10.2019, 17:57 22.10.2019, 18:02
Sağanak sele dönüştü
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GAZİANTEP'TE, öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran sağanak, kırsal mahallelerde sele neden oldu, birçok evi su bastı. Yağış nedeni ile Bayatlı Mahallesi'nden geçen dere taştı. Bir evi ve yanında bulunan ağılı su basarken hayvanlar su içerisinde kaldı. Vatandaşlar ise dereden geçemedi.

Su baskını nedeni ile can kaybı yaşanmazken, evlerde maddi hasar meydana geldi. Kent merkezinde de devam eden sağanak trafiği olumsuz etkiledi.  Evini su basan Güllü Şivka, mağdur olduğunu ifade ederek, "Yağmur yağınca dere yatağından su basmaya başladı. Engellemek için taşları koyduk. Ama evimi sel bastı. Samanımı, tahılımı ve yiyeceklerimi su bastı. Mağdur olduk" dedi.
 

#sağanak #Gaziantep
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