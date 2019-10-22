Sağanak Alanya’da hayatı felç etti!
Alanya’da bugün öğleden sonra başlayan sağanak yağış kentin pek çok bölgesinde vatandaşları mağdur etti. İşletmeler sular altında kaldı, trafik kilitlendi
SAAT 16.00 sıralarında şiddetlenen yağışlardan civar mahallelerin yanı sıra şehir merkezi de olumsuz etkilendi. Yağışlardan en çok etkilenen bölgelerin başında ise Alanya Sanayi Sitesi geldi. Yağmur suyu kanallarının açılmamasından dolayı sanayi içerisindeki yollardan gelen yağmur suları işyerlerinin içine doldu. Esnaf mağdur olurken, ASAT’ı aradıklarını ancak telefonlara hiç kimsenin yanıt vermediğini iddia ettiler. Öte andan Alanya’da şiddetli yağış sonrası yollar sular altında kaldı, trafik kilitlendi. Sağanak yağış, kentte çok sayıda işletmeyi de vurdu. Alanya’nın Oba Mahallesi’nde faaliyet gösteren Mesut Otel, bu işletmelerden biri oldu. Otelin giriş katı sular altında kaldı.
Esnafın çilesi, bu akşam saat 18.00’de Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber’de.
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