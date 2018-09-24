Sadullahoğlu geleneği bozmadı

- Meryem KANBEROĞLU



SADULLAHOĞLU Arçelik geleneği bozmadı ve anlamlı bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Firma, 25 Metreli Yol üzerinde bulunan şubesinde Muharrem ayı sebebiyle aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Şube önündeki kazanda pişen aşure, personel tarafından özenle süslenerek vatandaşa ikram edildi. Vatandaşlar ve misafirler, ikram edilen aşureleri yerken dualar edildi ve paylaşmanın güzellikleri konuşuldu. Büyük ilgi gören, vatandaşların adeta akın ettiği etkinlikte kazanlar dolusu aşure kısa sürede tükendi.