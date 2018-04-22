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Sadullahoğlu Alfemo ile Milano’da

36 yıldır profesyonel ve güvenilir hizmet anlayışı ile Alanya ticaret hayatına değer katan Sadullahoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Sadullahoğlu Zavlak, uluslararası bir katılımla gerçekleşen dünyanın en büyük mobilya fuarında Alfemo ile yerini aldı

Sadullahoğlu Alfemo ile Milano’da

36 yıldır profesyonel ve güvenilir hizmet anlayışı ile Alanya ticaret hayatına değer katan Sadullahoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Sadullahoğlu Zavlak, uluslararası bir katılımla gerçekleşen dünyanın en büyük mobilya fuarında Alfemo ile yerini aldı

22 Nisan 2018 Pazar 22:51
Sadullahoğlu Alfemo ile Milano’da
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DÜNYANIN en büyük mobilya fuarı I-SALONI, geçtiğimiz hafta İtalya’nın Milano kentinde, Rho-Fiero Fuar Alanı'nda 17-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Mobilya fuarı görmüş olduğu talep ve yoğun ilgi ile yine 2018 yılına damgasını vurdu. Uluslararası bir platformda düzenlenen ve dünyanın en büyük firmalarının katılım sağladığı fuarda, Alfemo da 2018 yılı itibariyle 6. kez yerini aldı. 
DÜNYA DEVİ MARKALAR İLE 5 FUAR BİR ARADA
İtalya’nın Milano kentinde gerçekleşen fuar dünyanın en büyük mobilya fuarı olma özelliği ile öne çıkıyor. Milano’nun en çok talep gören ve popüler olan fuarı olması sebebi ile tur şirketlerinin de gözdesi olmuş durumda. Fuarın ana ürün grupları arasında; ev mobilya ve aksesuarları, yemek köşe ve oturma odaları, salon takımları, çocuk odası mobilyaları, kanepe ve koltuklar, gardrop ve dolaplar, geleneksel döşemeli sallanan sandalyeler, banyo mobilyaları ve mutfak mobilya aksesuarları katılımcılar ile buluştu. Uluslararası Mobilya Fuarı, Uluslararası Mobilya Aksesuarları Fuarı, Uluslararası Mutfak Aksesuarları Fuarı, Uluslararası Banyo Mobilyaları Fuarı ve Uluslararası Tasarım Fuarı olmak üzere 5 farklı alanın bir araya getirilmesi ile organize edilen fuarda İzmir menşeili bir firma olan Alfemo da yerini aldı.
ALANYA’NIN GURURU SADULLAHOĞLU ‘ALFEMO’
Firmanın Alanya’da tek temsilcisi olan Sadullahoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Sadullahoğlu Zavlak da Milano’da gerçekleşen mobilya fuarına Alanya’dan katılım sağladı. Zavlak, Milano dönüşünde yapmış olduğu açıklamada “Dünyanın en büyük mobilya fuarında, yerli üretimin dev isimlerinden Alfemo’yu ziyaret ettik. Fuar boyunca müşteri taleplerini ve yeni tasarım ürünlerini değerlendirdik. Fuara yönelik ilgi son derece yoğundu. Bir Türk firması olarak Alfemo’yu dünya devlerinin arasında görmek ülkemiz adına gurur kaynağı oldu. Alfemo, güncel yenilikleri takip eden tasarımları ile merak edilen, talep gören firmalardan biriydi” şeklinde konuştu. 
'YAŞAM ALANLARIMIZA FARK KATAN BİR DEĞER: ALFEMO’
Tarzını yaşam alanlarına yansıtmak isteyenler için evrensel değerleri göz önünde bulundurarak, gelişen dünya düzenine ayak uydurmayı rota kabul eden ve her daim yeniliklerin takipçisi olan Alfemo, Milano’da gerçekleşen fuarda da Kids&Teens tasarımları ile ön plana çıktı. 
Özgün tasarımları ile mobilya sektöründe trendlerini belirleyen etkin bir marka olan Alfemo, 1997 yılından bu yana döşemeli ve panel mobilya ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunuyor. Kaliteli ve şık tasarımlı ürünleri uygun fiyat politikaları ile buluşturan marka, Alanya’da da Sadullahoğlu güvencesini arkasına alarak kentin mobilya pazarında yerini alıyor. 
ÇOCUK VE GENÇ ODALARINDA ‘DİSNEY’ PATENTLİ
Alfemo, Türkiye’de 150’ye yakın bayisi, 5 kıtada 60’ı aşkın ülkeye yayılmış olan 31 consept mağaza ve 105 satış noktası ile tüketicilere hizmet ulaştırıyor. Aynı zamanda Amerika dışında Disney patentli tek marka olma özelliğiyle birlikte Alfemo, çocuk odalarında fark yaratıyor. Mobilya fuarında tasarım ana bölümünde yer alan Alfemo bu sene gençlere yönelik geliştirmiş olduğu tasarımlarla da ürün yelpazesini genişletiyor. Kadınların yaşam alanlarında yarattığı farkın bilinci ile Alfemo tasarım ekibinde kadınlara yer veriyor ve sonucunda da Alfemo tasarım alanında çizgilerindeki fark ile ön plana çıkıyor. 
‘ALANYA HALKINI SADULLAHOĞLU ALFEMO’YA BEKLİYORUZ’ 
Nilüfer Sadullah Zavlak, açıklamasını şöyle sonlandırdı: 
“Alfemo bu yıl Milano’da dünyanın en büyük mobilya fuarına Kids&Teens ve Home Consept ile katıldı. Amerika dışında Disney patentli tek firma olmamız sebebi ile Spidermen, Elsa, Plains, Cars ve daha pek çok karakter ile tasarlanmış yatak odaları bünyemizde mevcut. Teen gruba da özel metal görünümlü ahşap yeni takımlarımızı da sergiledik fuarda. Alfemo’ya ilgi çok yoğundu. Stant alanımızda çikolatalı ve tahıllı incirlerimizi ikram ettik. Çok beğenildi. Dolu dolu geçen bir fuarın ardından talepler ve yeni tasarımları da heybemize ekleyerek Alanyamıza döndük. Bizler de Sadullahoğlu A.Ş’ye Alfemo ürünlerini görmeleri için tüm Alanya halkını bekliyoruz."
 

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Anahtar Kelimeler:
AlfemoSadullah
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