Sadece Türkiye'yi değil, Meksika'yı da sallıyor! Ülke tarihine geçti

TV8 kanalı sahibi Acun Ilıcalı'nın Meksika'da yaptığı Exathlon yarışması büyük bir başarı yakaladı. Acun, Meksika'da en çok izlenen program olmayı başardı.
ACUN ÜLKE TARİHİNE GEÇTİ
Meksika televizyonları normalde en çok izlenen programından bile 8 share alabiyorken Acun Ilıcalı'nın programı 21 share alarak ülke tarihine geçti. Ünlü televizyoncunun bu haberle çok mutlu olduğu öğrenildi.
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