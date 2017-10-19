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Sadece Türkiye'yi değil, Meksika'yı da sallıyor! Ülke tarihine geçti

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına da pek çok yarışma yapan Acun Ilıcalı, Meksika'da yeni başlayan Exathlon yarışması ile reytingde zirveye oturdu

Sadece Türkiye'yi değil, Meksika'yı da sallıyor! Ülke tarihine geçti

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına da pek çok yarışma yapan Acun Ilıcalı, Meksika'da yeni başlayan Exathlon yarışması ile reytingde zirveye oturdu

19 Ekim 2017 Perşembe 17:23
Sadece Türkiye'yi değil, Meksika'yı da sallıyor! Ülke tarihine geçti
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TV8 kanalı sahibi  Acun Ilıcalı'nın  Meksika'da yaptığı Exathlon yarışması büyük bir başarı yakaladı. Acun,  Meksika'da en çok izlenen program olmayı başardı.

ACUN ÜLKE TARİHİNE GEÇTİ

Meksika televizyonları normalde en çok izlenen programından bile 8 share alabiyorken  Acun Ilıcalı'nın programı 21 share alarak ülke tarihine geçti. Ünlü televizyoncunun bu haberle çok mutlu olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye CumhuriyetiAcun IlıcalıTürkiyeMeksikaTv8
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