'Sabun köpüğü değilim'

GÜL Gökçe Korkmaz, klibini de kendi çektiği 'Var Ya da Yok' çalışmasıyla müzik dünyasında 'var olmayı' hedefliyor.



Pop müziğin altın çağını yaşadığı 90’lar popundan ilham alarak şarkılarını yorumlayan Gül Gökçe Korkmaz, “Amacım sabun köpüğü popçu olmak değil, yorumcu’ olabilmek" dedi.

