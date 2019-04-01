GÜL Gökçe Korkmaz, klibini de kendi çektiği 'Var Ya da Yok' çalışmasıyla müzik dünyasında 'var olmayı' hedefliyor.
Pop müziğin altın çağını yaşadığı 90’lar popundan ilham alarak şarkılarını yorumlayan Gül Gökçe Korkmaz, “Amacım sabun köpüğü popçu olmak değil, yorumcu’ olabilmek" dedi.
'Sabun köpüğü değilim'
Oyunculuktan müziğe geçen ünlüler kervanına genç bir isim daha katıldı. Dizi ve sinema oyunculuğunun yanında stand-up şovlarıyla da adından söz ettiren Gül Gökçe Korkmaz, 'Var Ya da Yok' şarkısıyla müzik dünyasına adım attı