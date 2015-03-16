Sabiha Gökçen'de IŞİD operasyonu

IŞİD terör örgütüne katılmak için Türkiye üzerinden Suriye’ye gitmeye çalışan 3 İngiliz genç, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalanıp sınır dışı edildi.

IŞİD terör örgütüne katılmak için Türkiye üzerinden Suriye’ye gitmeye çalışan 3 İngiliz genç, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalanıp sınır dışı edildi.

İngiltere vatandaşı üç genç erkek, IŞİD terör örgütüne katılmak için Suriye’ye geçme planı yaparken, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalandı. Londra polisinin kayıp ihbarı üzerine Suriye’ye gitmelerinden şüphelendiği İngiliz gençlerin isimleri, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na bildirildi. Cuma günü Sabiha Gökçen Havalimanı’nda polis tarafından gözaltına alınan 3 İngiliz gencin sınır dışı edilmek üzere işlemleri başlatıldı.