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Sabiha Gökçen'de IŞİD operasyonu

IŞİD terör örgütüne katılmak için Türkiye üzerinden Suriye’ye gitmeye çalışan 3 İngiliz genç, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalanıp sınır dışı edildi

Sabiha Gökçen'de IŞİD operasyonu

IŞİD terör örgütüne katılmak için Türkiye üzerinden Suriye’ye gitmeye çalışan 3 İngiliz genç, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalanıp sınır dışı edildi

16 Mart 2015 Pazartesi 12:43
Sabiha Gökçen'de IŞİD operasyonu
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IŞİD terör örgütüne katılmak için Türkiye üzerinden Suriye’ye gitmeye çalışan 3 İngiliz genç, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalanıp sınır dışı edildi.
IŞİD terör örgütüne katılmak için Türkiye üzerinden Suriye’ye gitmeye çalışan 3 İngiliz genç, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalanıp sınır dışı edildi.
İngiltere vatandaşı üç genç erkek, IŞİD terör örgütüne katılmak için Suriye’ye geçme planı yaparken, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalandı. Londra polisinin kayıp ihbarı üzerine Suriye’ye gitmelerinden şüphelendiği İngiliz gençlerin isimleri, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na bildirildi. Cuma günü Sabiha Gökçen Havalimanı’nda polis tarafından gözaltına alınan 3 İngiliz gencin sınır dışı edilmek üzere işlemleri başlatıldı.
IŞİD’e katılmak için Türkiye’ye geldikleri iddia edilen 3 İngiliz vatandaşı işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde Londra’ya gönderildi.
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Son Güncelleme: 16.03.2015 11:45
Anahtar Kelimeler:
IŞİDSabiha GökçenTerör örgütüAtatürk HavalimanıSabiha Gökçen Havalimanı
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