Sabah yazarından skandal Özakça ve Gülmen tweet'i

GÜLMEN ve Özakça’nın tutuklanmasının ardından kendisi de açlık grevine başlayan Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça, açlık grevlerinin kritik noktaya geldiğini söyleyerek “Herkes yapabileceğini artık yapmalı” çağrısında bulundu.

Esra Özakça’nın bu mesajı üzerine Sabah gazetesi Brüksel Temsilcisi Mehmet Solmaz’dan tepki çeken bir paylaşım geldi. Solmaz, Twitter hesabından "Cezaevine 2 dürüm yollayabilirim" diye yazdı.