Sabah namazında buluştular

Hakan ŞİMŞEK

PROGRAMA Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Sabah namazının cemaatle kılınmasının ardından salavat ve tesbihatlar getirildi, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve ilahiler seslendirildi. Ardından İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından “Cami ve Hayat” konulu kısa bir sohbet gerçekleştirildi. Sohbetin akabinde ise İlhan’ın milletine, bayrağına, ezanına, vatanına, devletine sahip çıkmak üzere canlarını feda eden aziz şehitlerimiz başta olmak üzere, camilerin yapımında emeği geçen, din hizmetlerinde ömür tüketen ve rahmete kavuşanlar için yapmış olduğu duaya hep birlikte amin denildi.

İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan, camiyi dolduran çocuklarla tek tek ilgilenerek onlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Programın bitiminde ise camiyi dolduran cemaate kahvaltı ikramı yapıldı. Etkinlikle ilgili bilgi veren İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan şunları kaydetti: "Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle ilçemizde çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Alış Cami’nde sabah namazında buluştuk. Gerçekleştirdiğimiz buluşmada hem cemaatimizle birlikte sabah namazımızı eda ettik, hem de hep birlikte dualar edip ardından kahvaltımızı yaptık. Bu tür etkinlikler bizlerin daha da birlik ve beraberlik içerisinde olmamıza vesile olmaktadır. Bu vesileyle 7 Ekim Pazartesi (bugün) günü Belediye Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da konuşmacı olarak Afyon İl Müftüsü Şükrü Kabukçu’nun katılacağı konferans programımıza da tüm ilçe halkını davet ediyorum.”