Sabah Azerileri kızdıran o densiz yazıyı yayından kaldırdı

HÜKÜMETE yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel’in dünkü yazısı, Azerbaycan Türklerini ayağa kaldırdı. Mevlüt Tezel “En ezik koreografi” başlıklı yazısında, ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılan Azerbaycan takımı Karabağ’ın taraftarlarıyla alay etti. 0-0 biten Karabağ- Atletico Madrid maçı sırasında, Karabağ taraftarları kağıtlara “Qarabağ” diye yazdı. Mevlüt Tezel Karabağ taraftarlarının bu görüntüsü için, “Futbol tarihinin en fakir, en ezik, en komik koreografisi bu olsa gerek.” diye yazdı. Bunun üzerine Azerbaycan Türkleri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekti. Tepkiler artından Sabah gazetesinin internet sayfasından yazı kaldırıldı.

İşte Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel’in yazısının ilgili bölümü ve gelen tepkilerden bazıları:

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