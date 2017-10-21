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Sabah Azerileri kızdıran o densiz yazıyı yayından kaldırdı

Sabah'tan Mevlüt Tezel “En ezik koreografi” başlıklı yazısı, gelen tepkiler üzerine gazetenin internet sayfasından kaldırıldı

Sabah Azerileri kızdıran o densiz yazıyı yayından kaldırdı

Sabah'tan Mevlüt Tezel “En ezik koreografi” başlıklı yazısı, gelen tepkiler üzerine gazetenin internet sayfasından kaldırıldı

21 Ekim 2017 Cumartesi 14:38
Sabah Azerileri kızdıran o densiz yazıyı yayından kaldırdı
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HÜKÜMETE yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel’in dünkü yazısı, Azerbaycan Türklerini ayağa kaldırdı. Mevlüt Tezel “En ezik koreografi” başlıklı yazısında, ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılan Azerbaycan takımı Karabağ’ın taraftarlarıyla alay etti. 0-0 biten Karabağ- Atletico Madrid maçı sırasında, Karabağ taraftarları kağıtlara “Qarabağ” diye yazdı. Mevlüt Tezel Karabağ taraftarlarının bu görüntüsü için, “Futbol tarihinin en fakir, en ezik, en komik koreografisi bu olsa gerek.” diye yazdı. Bunun üzerine Azerbaycan Türkleri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekti. Tepkiler artından Sabah gazetesinin internet sayfasından yazı kaldırıldı.
İşte Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel’in yazısının ilgili bölümü ve gelen tepkilerden bazıları:

Odatv.com

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Anahtar Kelimeler:
AzeriMevlüt TezelSabah Gazetesi
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