Saatlerinizi ileri almayı unutmayın

YAZ saati uygulamasıyla saatlerin 1 saat ileri alınması 28 Mart Cumartesi'yi 29 Mart Pazar'a bağlayan gece yapılacak. Saatler 29 Mart'ta saat 03.00'da 04.00'a alınacak.

GEÇEN YIL 1 YIL GECİKMELİ GEÇİLMİŞTİ

Geçen yıl yaz saati uygulamasının tarihi yerel seçimlere denk geldiği için ileri saate 1 gün gecikmeli geçilmişti. Bu yıl herhangi bir sınav ya da 'seçim' gibi özel bir durum olmadığı için yaz saati uygulaması planlanan zamanda başlayacak.

MESAİ SAATLERİ DE DEĞİŞECEK

