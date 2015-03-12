Saatlerinizi ileri almayı unutmayın

12 Mart 2015 Perşembe 16:27
YAZ saati uygulamasıyla saatlerin 1 saat ileri alınması 28 Mart Cumartesi'yi 29 Mart Pazar'a bağlayan gece yapılacak. Saatler 29 Mart'ta saat 03.00'da 04.00'a alınacak.
GEÇEN YIL 1 YIL GECİKMELİ GEÇİLMİŞTİ
Geçen yıl yaz saati uygulamasının tarihi yerel seçimlere denk geldiği için ileri saate 1 gün gecikmeli geçilmişti. Bu yıl herhangi bir sınav ya da 'seçim' gibi özel bir durum olmadığı için yaz saati uygulaması planlanan zamanda başlayacak.
MESAİ SAATLERİ DE DEĞİŞECEK
İstanbul 'da yaz saati uygulamasının başlaması ile birlikte 30 Mart sabahı memurların mesai saatleri de değişecek. İstanbul Valiliği 26 Ekim tarihinde kış saati uygulaması ile birlikte mesai saatlerini 08.00-12.00 ile 12.30-16.30 olarak belirlemişti. 30 Mart 2015 tarihinden itibaren yeniden eski saatlere dönülecek ve memurların mesai saati 08.30-12.00 ile 13.00-17.00 arasında başlayacak.
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Son Güncelleme: 12.03.2015 15:27
GEÇEN YIL 1 YIL GECİKMELİ GEÇİLMİŞTİ
Düzeltirseniz fena olmaz :)