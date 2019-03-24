Saatlerce bekledi! Yoldan geçen iş adamı...

İzmir'in Kınık ilçesinde, G.S. (41) yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 2,5 saat boyunca direkte kalan G.S., tesadüfen olay yerinden geçen iş adamı tarafından ikna edilip, bulunduğu yerden indirildi

Saatlerce bekledi! Yoldan geçen iş adamı...
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BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde anne ve babasıyla yaşayan bekâr tarım işçisi G.S., bugün saat 14.00 sıralarında Kınık'ın kırsal Poyracık Mahallesi'ndeki yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekiler durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tedbir amacıyla şişme yatak açarken, Kınık İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Oral Kaymak, G.S.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak, G.S., direnerek direkten inmedi.
İkna çalışmaları sürerken tesadüfen olay yerinden geçen Kınık'ta konserve fabrikası sahibi Sinan Açıkgöz, G.S.'ye yardım sözünü verip, inmesini istedi. Bunun üzerine yaklaşık 2,5 saat sonra ikna olan G.S., çıktığı 15 metre yüksekliğindeki direkten indi. Açıkgöz'e teşekkür eden G.S., jandarmanın olay yerinde ifadesini almasının ardından serbest bırakıldı.
 

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