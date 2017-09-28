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Saatler geri alınacak mı?

Danıştay'ın dün verdiği "yaz saati kararının" ardından kafalar karıştı. Peki şimdi ne olacak? Saatler ileriye alınacak mı? İşte yanıtı

Saatler geri alınacak mı?

Danıştay'ın dün verdiği "yaz saati kararının" ardından kafalar karıştı. Peki şimdi ne olacak? Saatler ileriye alınacak mı? İşte yanıtı

28 Eylül 2017 Perşembe 10:34
Saatler geri alınacak mı?
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YAZ saati uygulamasını sürekli hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nca durduruldu. Kurul kararında, yaz saati uygulaması konusunda Bakanlar Kurulu'na verilen sınırlı yetkinin sürekli hale getirilmesinin yetki aşımı olduğu vurgulandı. Kararda, Danıştay 10. Dairesi'nin ret kararı kaldırılarak yürütmeyi durdurma kararı verildi.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

14 Eylül tarihli karar, kesin nitelik taşıyor ve iptal kararı gibi de sonuç doğuruyor. Yaz saati uygulamasını durduran Danıştay kararının, davalı Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na tebliğinden itibaren en geç 30 gün içinde uygulanması gerekiyor. Hükümet, yaz saatinin kalıcı hale getirilmesine dönük yasa ya da KHK ile yeniden bir düzenleme yapmazsa, ekim sonunda bütün dünya ile birlikte Türkiye de kış saatine geçecek, çocuklar karanlıkta okula gitmekten kurtulacak. 10. Daire ise önümüzdeki günlerde davayı esastan karara bağlayacak.

Konuyla ilgili konuşan AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yaptığı açıklamada, “Yaz saati düzenlemesi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı var. Buna ilişkin bizim pozisyonumuz da sizinle paylaşılacak” dedi. Hükümetin de çıkarılacak bir HKH ile Danıştay’ın kararını aşacağı yani yaz saati uygulamasına devam edileceği beklentisi hakim.

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saatler geri alınacak
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