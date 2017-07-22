Saat çalıp "oh" çeken hamile kadının hesaba katmadığı bir şey vardı

TEKİRDAĞ'IN Çorlu ilçesinde bir mağazadan saat çalan hamile kadın, güvenlik kamerasına yakalandı. Kadının mağazadan çıktıktan sonra derin bir nefes çekmesi de dikkat çekti.

MAĞAZAYA MÜŞTERİ GİBİ GİRİP SAAT ÇALDI

Olay Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'ndeki bir mağazada meydana geldi. Mağazaya müşteri gibi giren iki kişiden biri mağaza içindeki ürünlere bakarken, hamile olan kadın ise kordonu pembe olan akıllı saati bulunduğu yerden aldı. El çabukluğu ile saati diğer elinde tuttuğu telefonunun altına gizleyen kadın, boş saat standını ise aldığı saati yerine bırakıyor izlenimi vermek için geri bıraktı.

SAATİN ÇALINA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Saatin çalınma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadının mağazadan çıktıktan sonra derin bir nefes çektiği görüldü. Polis, güvenlik kameralarına yansıyan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

