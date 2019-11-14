banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Saadet öğretmenin ölümünde kahreden detaylar! 'Yapma' dedim...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Gaziantep'te 6 katlı apartmanın terasından atlayarak, yaşamına son veren Türkçe öğretmeni Saadet Harmancı'ya (25) okulda mobbing uygulandığı iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı. Anne Gönül Harmancı (42) kızının intiharından 10 dakika önce kendisini arayıp, helallik istediğini belirterek, "Bana, öğretmenlik hayatımı bitirdiler, öğrencilerin önünde bana yumruk attılar' dedi. Kendisine bağırdım, 'Yapma' dedim ama dinletemedim" dedi

GÜNCEL 14.11.2019, 19:46
Saadet öğretmenin ölümünde kahreden detaylar! 'Yapma' dedim...
banner404

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Ağılcık köyünde oturan Türkçe öğretmeni Saadet Harmacı, geçen nisan ayında Gaziantep 23 Nisan Mahallesi'ndeki Beykent İmam Hatip Ortaokulu'na atandı. Mayıs ayında stajyer öğretmen olarak göreve başlayan Saadet Harmancı, ailesine, okul müdürü ve yardımcısının sürekli kendisine baskı yaptığını iddia etti. Yakın arkadaşlarına da bu durumdan söz eden Harmancı, okul müdürü ve yardımcısını sık sık kendisine ve diğer stajyer öğretmenlere, "Memurluk hayatınız pamuk ipliğine bağlı. Sizi bitiririz" diyerek baskı yaptığını söyledi.

ANNESİNİ ARADI HELALLİK İSTEDİ

10 Kasım günü Afyonkarahisar'da oturan annesi Gönül Harmancı'yla 3 kez görüşen Saadet Harmancı, en son 18.00 sıralarında tekrar arayarak helallik istedi. Annesiyle konuştuktan sonra sosyal medyadan veda niteliğinde 4 paylaşım yapan Harmancı, en son saat 21.00 sıralarında mesaj atarak öğrencileri ve arkadaşları ile vedalaştı. 23 Nisan Mahallesi 17 Nolu Cadde'de bulunan bir kafeye gelen Saadet Harmancı, iddiaya göre doktor olduğu öğrenilen nişanlısı C.Ö. ile de telefonla görüştükten sonra saat 21.30 sıralarında 6 katlı binanın en üst katına çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Harmancı, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Harmancı, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Gönül Harmancı, saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Saadet Harmancı'nın cenazesi yapılan otopsinin ardından geçen salı günü memleketi Emirdağ ilçesi Ağılcık köyünde toprağa verildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN HELALLİK İSTEDİ

Saadet Harmancı'nın intiharından önce sosyal medya hesabından "Öğrencilerim haklarını helal etsinler. Gözüm gibi baktım hepsine, üzülmesinler, ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Allah'a emanetsiniz canım öğrencilerim" paylaşımında bulunduğu belirlendi.

'HER GÜN PAMUK İPLİĞİNE BAĞLISINIZ SÖZÜNDEN BIKTIM USANDIM' 

Saadet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşımda ise "Sevdiğim, seni çok seviyorum. Kendine hani hep söylerdim sen benim doktorumsun, hep öylesin işte, dikkat et kendine. Öğrencilerim haklarını helal etsinler gözüm gibi baktım hepsine, üzülmesinler, ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Allah'a emanetsiniz canım öğrencilerim, hep iyi hatırlayın beni, pasta kesmiştik en son, size kırmızı kalpli pastalar bırakıyorum. Diğer öğrencilerime de sözümdü unutmadım, bir gün görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, sizi her zaman seven öğretmeniniz Saadet. Her gün pamuk ipliğine bağlısınız sözünden bıktım usandım" yazdığı görüldü.

MOBBİNG İDDİALARIYA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

MEB, mobbing iddialarıyla ilgili olarak Saadet Harmancı'nın görev yaptığı ortaokulda idari soruşturma başlattı. Mobbing iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi.

'OKUL İDARESİ KIZIMIZI EZDİ'

Gönül Harmancı'nın halası Derya Harmancı, yeğeninin nişanlısı Ç.Ö.'nün kendisini arayarak "Saadet hap aldı. Hemen ulaşın" dediğini anlattı. Yeğenini 3 defa aradığını ancak her seferinde meşgule aldığını belirten Harmancı, "Dördüncü aramamda cevap verdi. Bana, 'Hala ben gidiyorum' dedi. Sürekli müdür ve müdür yardımcısının kendisine baskı yaptığını söylüyordu. Müdür ve müdür yardımcısı yeğenime süreki 'Sizin meslek hayatınız burada pamuk ipliğine bağlı' diyormuş. Bunu bize ve arkadaşlarına hep söyledi. Okul idaresi çocuğumuzu ezdi, baskılara dayamadı ve canına kıydı" dedi.

Saadet Harmancı'nın diğer halası Kezban Harmancı ise Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nden şikayetçi olacaklarını söyledi. Yeğeninin okulda sürekli baskı gördüğünü, mobbing nedeniyle intihara sürüklendiğini iddia eden Harmancı, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın soruşturma açması yeterli değil. Yeğenimin kırmızı reçeteyle satılan ilaç kullandığı iddia ediliyor. Hiçbir hastanede ya da psikiyatri kliniğinde kaydı yok. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nın da soruşturma açması lazım. Yeğenim bizimle konuştuktan en az iki saat sonra canına kıydı. Polisin sinyal takibi yapıp yerini belirlemesi gerekirdi. Onlar da görevini yapmadı. Sorumlular hakkında şikayetçi olacağız" diye konuştu.

'YAPMA DEDİM AMA DİNLETEMEDİM'

Anne Gönül Harmancı ise okul yönetimi hakkında şikayetçi olduğunu söyledi. Kızının olay günü saat 16.30 sıralarında kendisini arayıp, "Anne hakkını helal et" dediğini belirten anne Harmacı, "Kızım atlamadan 10 dakika önce yine aradı. Bana 'Öğretmenlik hayatımı bitirdiler. Okulda öğrencilerin önünde bana yumruk attılar. Kendisine bağırdım, 'yapma' dedim ama dinletemedim. Yavrum okuldaki baskılardan şikayet ediyordu. Özellikle müdür yardımcısından şikayetçiydi. Sürekli kendisine eziyet ettiğini söylüyordu. Hepsinden şikayetçiyiz" diye konuştu.

#saadet #Milli Eğitim Bakanlığı #Gaziantep
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 14 Kasım 2019
İmsak 06:05
Güneş 07:28
Öğle 12:47
İkindi 15:32
Akşam 17:56
Yatsı 19:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
banner440
banner545