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S-400 ve F-35 için flaş gelişme: Çalışmalara başlandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı" dedi

GÜNCEL 15.11.2019, 20:17
S-400 ve F-35 için flaş gelişme: Çalışmalara başlandı
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın TRT Haber'de soruları yanıtladı.
 
Kalın'ın açıklamalarından satır başları:
 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ
 
Bizim açımızdan çok verimliydi. Giderken telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımız da Trump'a "İyi bir hazırlıkla geleceğiz" demişti. Ciddi bir hazırlık yaptık. 17 Ekim'de ABD ile varılan anlaşma Barış Pınarı Harekatı'nın en önemli sonuçlarından biriydi. Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı Türkiye'ye yönelik havayı değiştirdi. 
Türkiye-ABD ilişkisi eşit aktör ilişkisi üzerine kuruludur. Cumhurbaşkanımız bütün ülkelerle eşit haklar talep eden bir lider. ABD ile konuşurken "Sizin de bizim de çıkarlarımız var, bunu kazan-kazan zemininde buluşturabiliriz" dedik.
 
Trump, Oval Ofis'teki görüşmede senatörlerin bilgileri yanlış kaynaktan aldığını vurguladı. Ziyaretten bir kaç gün önce Trump bu görüşmeyle ilgili bilgi verdi. Türkiye tezlerini çok açık ve net şekilde orada ortaya koydu. 
 
Sayın Trump Cumhurbaşkanımıza 'Avrupa'nın size mulaka yardım etmesi gerekiyor ve ben de bunu Avrupa'ya söylüyorum' dedi. Trump'ın bunu görüp dile getirmesi görüşmenin ana ayaklarından bir tanesiydi. NATO Zirvesi'nde de Cumhurbaşkanı zaten bu konuyu gündeme getirecek. Burada doğru zeminde doğru diyalog kurulduğu zaman bölgeye yön verecek pozitif anlamda şekillendirmek mümkün hale gelir. Bir tanesi buydu. Hepsi çözüldü mü, hayır. 
 
Zaten her konuyu çözeceğiz beklentisiyle gitmedik, bunun bir süreç olduğunun farkındayız. Bu zeminde ilerlenmesi anlamında başarılı bir ziyaret olduğunu söyleyebilirim. 
 
"BUGÜN İTİBARIYLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI"
 
ABD, NATO'nun burada bir rolü yok dediler. Beyaz Saray'daki görüşmede benle O'Brien ile görevlendirildik. Biz S-400'leri alma kararını bir gecede vermedik. 
 
S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı. S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek. Süreç ABD ile ikili ilerleyecek. Diyorlar ki S-400'leri elinizden çıkarmazsanız kat sayı uygularız. Sonra dediler ki Türkiye'ye geldiği gün yaptırımı başlatırız, bu aşamayı da geçtik. Şimdi aktif hale getirdiğiniz takdirde diyorlar. 
 
Türkiye NATO üyesi diyeceksiniz, Türkiye bir alternatif aramaya başladığında da ittifaktan kopmakla suçlayacaksınız. 3 terör örgütüyle mücadele ediyor. Somut olarak sahada hangi ülkeler ne kadar destek verdiler? Hangi NATO üyesi ülke Türkiye'ye somut anlamda katkı sağladı? DEAŞ'ı düşman olarak görüyorlar ama PKK'ya kapılarını açtı birçok ülke. 
 
Geri adım söz konusu değil, Türkiye S-400'ü aktif edecek. 
 
"YPG, DEAŞ TEHDİDİNİN DEVAM ETMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"
 
Teröristler anlaşılan bölgenin dışında kalan yerlerden taciz atışları yapıyor. Bugün DEAŞ'ın geri gelmesini YPG istiyor. DEAŞ tehdidi ortadan kalktığında YPG'ye verilen yardımın yasal zemini kalmayacak. YPG, DEAŞ tehdidinin devam etmesi gerektiğini düşünüyor.
 
Bir Ermeni din adamı öldürüldü, DEAŞ üstlendi bu saldırıyı. Bu bölge iki üç hafta öncesine kadar PKK/YPG'nin kontrolündeydi değil mi? Yine aynı oyunu oynuyor. DEAŞ'ın tekrar canlanmasını herkesten çok YPG istiyor. Olayı sanki bizimle ilişkiliymiş gibi vermeye çalıştılar, dediğim gibi DEAŞ'ın üstlendiği bir olay ama YPG'nin kontrolünde olan bölge. 
 
Senatörler 'Kürtler' dedi, Cumhurbaşkanımız düzeltti 'Siz teröristlerden bahsediyorsunuz' dedi. 'Evet haklısınız' dediler. Cumhurbaşkanımızın önünde tartışıyorlar. Kendi aralarında da görüş birliği yok. 
 
Lindsey Graham 'Türkiye burayı işgal etti' gibi bir cümle kurmaya çalıştı. Cumhurbaşkanımız 'Dur bakalım sen böyle bir cümle kuramazsın' dedi. 
 
Mazlum Kobani'nin nasıl bir terörist olduğu belgelerle sunuldu. Terörle meşru mücadele yapamazsınız. Cumhurbaşkanımız daha önce Obama'ya yaptığı teklifi yeniledi. 
 

#S-400 #F-35 #Cumhurbaşkanlığı sözcüsü #İbrahim Kalın
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