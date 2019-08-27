RUSYA'DAN Türkiye'ye "Türk astronot gönderelim" teklifi. Roskosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu MAKS 2019 havacılık fuarında Erdoğan'a, kozmonot eğitim merkezinin Türk astronotunu uzaya göndermeye hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan de teklife olumlu cevap verdi. Erdoğan, "Bu değerli işinize katılmaya hazırız. Bir kez daha, tüm halkım adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yapılan iş için çok teşekkür ederim" dedi.

