Rusya'dan ilk 'saldırı' açıklaması

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA
Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırıyla ilgili gelen haberler üzerinde çalıştığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Türk yetkililerle temas halinde olduklarını açıkladı.
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