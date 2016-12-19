Rusya'dan ilk 'saldırı' açıklaması

RUSYA Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bir resim sergisinin açılışında silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın vurularak öldürüldüğü belirtiliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerine geldi ve Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne girdi. Saldırganın Türkçe konuştu ve 'Ben buradan sağ çıkmayacağım, bana yaklaşmayın' diye bağırdığı belirtiliyor. Öte yandan Rusya'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama geldi.​



RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırıyla ilgili gelen haberler üzerinde çalıştığı belirtildi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Türk yetkililerle temas halinde olduklarını açıkladı.





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