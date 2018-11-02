Rusya'yla ilişkiler masaya yatırılıyor

2010 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tesis edilen Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) üçayağından biri olan Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun 4. Toplantısı başladı. Bölgesel işbirliklerini ele alarak iki toplum arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve iki ülke arasındaki bağların daha sağlam ve kalıcı hale gelmesine katkı sunması hedeflenen forum 2 gün sürecek.

Çonkar, forumun önemine dikkat çekti

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen forumun açılışında konuşan Türk-Rus Toplumsal Forumu Türk Kanadı Eş Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Forumu iki ülke arasında önemli bir merkez olan Antalya’da ikinci kez gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Toplumsal Forumun amacı iki ülke arasındaki ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek olduğunu ifade eden Çonkar, “Verimli bir diyalog ve işbirliği sağlamayı hedefliyoruz. Halkları ve ülkelerimizi yakınlaştıran komşuluk ilişkisine sahibiz. Bu toplantılar Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesine daha da büyük bir katkı sunuyor” dedi.

Türel: “Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler sağlamlaşacak”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise forumun bölgesel işbirliği komitesi Türk kanadı başkanlığını yaptığını belirterek, forumda ele alınacak konuların iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da sağlamlaşmasına katkı sunacağını ifade etti.

“Global oynayıp, lokal düşüneceğiz”

Antalya’nın geçtiğimiz günlerde 30 ülkenin 67 şehrinden 42 belediye başkanının katılımıyla gerçekleşen İpek Yolu Belediye Başkanları Forumuna da ev sahipliği yaptığını hatırlatan Başkan Türel, bu forumda “Glokalizasyon” kavramının ortaya çıktığına değinerek, “Yerelin bütün değerlerini koruyarak küreselleşen dünyada söz sahibi olmak, yani global oynayıp lokal düşünmek gerektiği bizleri özellikle bu konuya doğru daha güçlü bir şekilde düşünmeye sevk etti. 2 gün sürecek bu forumun, ele alınacak konular açısından bizlere biraz önce ifade ettiğim perspektifin adeta bir sağlaması olacağını düşünüyorum” dedi.

Forumun en önemli başlığı turizm

Başkan Türel, kültür, sanat, tarih, müzecilik, medya, eğitim ve bilim komitesi gibi önemli başlıkları kapsayan konuların yanı sıra, turizm, hukuk, iş ortamı ve bölgesel işbirliği komitelerinin yapacağı çalışmaların Türk-Rus ilişkilerine önemli katkılar sunacağını belirtti. Türel, özellikle turizm başlığının son derece önemli olduğunun altını çizerek, “Turizmde her geçen yıl artan potansiyel, ilişkilerimizin gelişmesi ve birçok Rus vatandaşının Antalya’da yaşamayı tercih ederek ikinci vatanı olarak görmesi ülkeler arasında gerçekleşen işbirliğinin de sonucudur. Antalya’da düzenlenen bu forumun Türkiye ile Rusya’nın ekonomik işbirliğini artırabilecek konuların ele alınması açısından da uygun bir fırsat olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

100 ülkeden 14 milyon turist

2019’un Türk-Rus İlişkileri Yılı olarak belirlendiğinin altını çizen Türel, Türkiye ve Rusya’nın ilişkilerinin daha da güçlenmesi ve geleceğe daha emin adımlarla yürümesinin önemini vurguladı. “En zor süreçlerde dahi dostluğumuza gölge düşürmedik” diyen Başkan Türel, bu dostluk çerçevesinde Antalya’nın rolünün önemine dikkat çekti. Turizmde bu yıl tüm zamanların rekorunun kırılacağı yönünde önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Başkan Menderes Türel, Antalya’nın yıl sonuna kadar 100’ün üzerinde ülkeden 14 milyon turist ağırlayacağına inandıklarını belirterek, ”Eş zamanlı olarak Rus turist sayısında da bu yıl önemli bir artış oldu.

Sektörümüzde yaşanan bu gelişmeler bizleri çok mutlu ediyor. Bir turizm kenti olan Antalya’da yerel yönetimler olarak turizme yönelik yatırım ve hizmetlerin karşılığını da böylelikle görmüş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’ye değil, Antalya’ya gidiyoruz”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptığı dönemde Moskova’da düzenlenen turizm fuarına sık sık katıldığını anlatan Başkan Türel, Türkiye’ye gidiyor musunuz, sorusuna Rusya’da bulunanların ‘Türkiye’ye gitmiyoruz, biz Antalya’ya gidiyoruz’ şeklinde cevap verdiğini ifade ederek, “Bu cevap Antalya’nın Rusya’daki önemini çok güzel şekilde bizlere anlatıyor” dedi.

“Rus dostlarımız unutmuyoruz”

Antalya’nın Rusya nezdindeki farklı konumunun kardeşlik ilişkileri ve toplumsal dostluğun geliştirilmesine önemli katkılarda bulunduğunu ifade eden Başkan Menderes Türel, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilişkilerimizin güçlenmesi çerçevesinde hassasiyetle duruyor gereken adımları da atıyoruz” dedi. Türel, Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un adının Demre’de Rus turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Noel Baba Kilisesi’ne giden yola Andrey Karlov’un adının verilmesinin iki ülke ilişkilerinin nişanesi olduğunu söyledi. Türel, “Rus dostlarımızı unutmuyoruz, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Mitrofanova: “Dostane ilişkileri güçlendirmek istiyoruz”

Başkan Türel’in ardından konuşan Toplumsal Forum Rus Kanadı Eş Başkanı Eleonora Valentinovna Mitrofanova ise ilişkilerin güçlenmesinin önemli yatırımlarda işbirliği yapılmasına katkı sunduğunu söyledi. Bu yıl 4.7 milyon Rus'un Türkiye'ye geldiğini belirten Mitrofanova, dostane ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyledi.