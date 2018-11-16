Rusya, Türk gıda devinden süt ürünleri alımlarını durdurdu

Rusya, Sütaş'tan süt ürünleri alımını yasakladı. Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, yasağın Sütaş ürünlerinde Rusya'da kullanımı yasak olan zararlı maddeler bulunması nedeniyle alındığını belirtti

Rusya, Türk gıda devinden süt ürünleri alımlarını durdurdu
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RUS tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Sütaş'tan süt ürünü alımını yasakladı. Kararın Sütaş'ın ürettiği süt tozunda Rusya'da kullanımı yasak olan zararlı maddeler bulunması nedeniyle alındığı belirtildi.
SAYI 6'YA İNDİ
Rosselhoznadzor yetkililerine göre, Sütaş'ın ürettiği süt tozunda bulunan bu maddeler, antibiyotik türleri olan spiramisin ve tilmikosin içeriyor. Böylece daha önce 8 Türk şirketinin Rusya'ya süt ürünü ihraç etmeye hakkı varken bu sayı şimdi 6'ya indi.

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