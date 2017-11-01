Rusya Konsolosu Alanya'daydı

MAHMUTLAR Mahallesi'nde bulunan Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği ziyaretinde Kaymakam Harputlu, Türkiye-Rusya ilişkileri açısından derneğin önemli bir işleve sahip olduğunu belirterek, dernek başkanı Ekaterina Gündüz ve yönetimine teşekkür etti. Ziyarette dernek faaliyetleri hakkında bilgi alan Stepanov ise, dernek çalışmalarına verdiği destekten dolayı Kaymakam Harputlu'ya teşekkür etti.