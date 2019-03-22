Rusya'daki dev buluşmada bir Alanyalı 

DAHA önce Alanya'da da yapılan Dünya Rus Medya Konseyi Konferansı, Rusya'nın St. Petersburg kentinde başladı. Bu konferansta Türkiye’yi Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz temsil ediyor. Konferansa ilişkin bilgi veren Gündüz, "Geçtiğimiz yılın ekim ayında New York’ta gerçekleşen 20. Dünya Rus Medya Konseyi Kongresi’ne Türkiye’yi temsilen Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'le birlikte katılmıştık. Dim, Dünya Rus Medya Konseyi Başkanı İgnatenko Vitali'ye 21. Dünya Rus Basın Kongresi'ni Türkiye'de yapma davetinde bulundu. 21'incisi Türkiye’de gerçekleşecek kongrenin organizatörleri Küresel Gazeteciler Konseyi ile Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği’dir. Dünya Rus Medya Konseyi, 20 yıldır faaliyetlerine devam eden, dünyada bir benzeri daha olmayan özel ve prestijli bir kuruluştur. Her yıl düzenlenen bu organizasyona 80 ülkede Rusça yayın yapan kuruluşların imtiyaz sahipleri ve üst düzey yöneticileri katılmaktadır. Rusya dışında, Rusça yayın yapan kurumların bütün temsilcilerinin bir araya geldiği bu yapı, toplamda 50 milyondan fazla kişiye ulaşmaktadır. Dünya Rus Medya Konseyi Kongresi, bugüne kadar Rusya, Ukrayna, Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Finlandiya, İsveç, Kazakistan, Fransa, İsviçre, İsrail, İtalya, Beyaz Rusya ve Çin de gerçekleşti. 21'incisi Türkiye’de düzenlenecek kongrenin, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere çok önemli katkıları olacağı aşikardır.

Ve bu kongrenin Türkiye’nin tanıtımına da çok önemli katkıları olacaktır" dedi.