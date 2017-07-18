Ruslara 'misafir ağırlama' eğitimi

ANTALYA'DA 2002 yılından bu yana hizmet veren Özel Eduant Rus Okulu ve bünyesindeki Uluslararası Turizm Akademisi, Türkiye Otelciler Federasyonu'nun (TÜROFED) da desteğiyle, turizm sektöründeki tecrübelerini Rusya ile paylaşacak. Rusya'daki turizm okulları ile şehir otellerinde görev yapan personelin eğitiminden birçok konuya turizm eğitimi ihraç edilecek. Bu kapsamda Rusya'nın St. Petersburg, Samara, Ulyanovsk ve Dimitrovgrad kentlerinden il milli eğitim müdürleri ve milli eğitim yetkililerinden oluşan bir heyet, Antalya'ya geldi. 14 Haziran-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenecek 2018 Dünya Kupası organizasyonu için maçların düzenleneceği bu şehirlerdeki şehir otellerinin personeli ve bu illerdeki turizm meslek lisesi öğrencilerine uzaktan eğitim ve Antalya'dan gidecek eğitmenler tarafından hızlandırılmış kurslar verilecek. Uzun vadede yine bu eğitimler ve tecrübe paylaşımı hem Rusya'nın şehir otelleri hem de Soçi sahil turizm bölgeleri için devam ettirilecek. Bu eğitimlerde Rusya'daki lise öğrencilerinin son iki yılında müfredata 'turizm' dersi de eklenecek ve liseyi tamamladıktan sonra turizm sektörünü tercih eden öğrenciler, Antalya'da bir yıl eğitim görebilecek.

TURİZMDE İŞBİRLİĞİ

Rusya ile Türkiye arasında turizm sektöründe yeni bir işbirliği gerçekleştirileceğini anlatan TÜROFED Başkanı Osman Ayık, "Kendi okullarında bizimle işbirliği yapmak istiyorlar. Öğrenci değişimi, buradan eğitmen gitmesi, birtakım müfredatlarıyla ilgili konular ve özellikle 2018'deki Dünya Kupası ile ilgili. Dünya Kupası, Samara ve bir sürü şehirde oynanıyor. Buralardaki misafir trafiği çok yoğun olacak ve nitelikli hizmet sunmak istiyorlar. Hem o konuda kısa vadede destekler, personellerin ve turizm eğitimi alan çocukların biraz daha hızlı yetiştirilmesi konusunda bizden destek istiyorlar. Artı uzun vadede turizm alanında personel, öğrenci, pazarlama, işletmeci ve diğer konularda da karşılıklı fikir alışverişinde bulunup kendi sistemlerini eğitimde geliştirmek istiyorlar. Biz bu konuların hepsine destek olacağız" dedi.

'BAĞLARIMIZ GÜÇLENECEK'

TÜROFED ve Türk turizm sektörü olarak Özbekistan'daki turizm bölgelerindeki personelin ve sistemin geliştirilmesine yönelik de eğitmenler gönderildiği ve destek verildiğini kaydeden Osman Ayık, “Türkiye'nin yıldızlamadan lisanslamaya birçok alanda çok ciddi birikimi var. Bütün bu konularda işbirliği yapacağız. Turizm sektöründe çalışanların sertifikasyonu konusunda da bizim mesleki yeterlilikle ilgili yaptığımız farklı kademelere göre çalışmalarımız var. Personel eğitimleri, tesislerin belgelendirilmesi ve lisans, mevcutta çalışanlar için ve turizm okullarındaki müfredat ve pratik eğitimler konularında karşılıklı işbirliği yapacağız. Bu işbirliği uzun vadeli ve köklü bağımızı daha da güçlendirecek. Türkiye olarak özellikle de turizm alanındaki hizmet sektöründe kimse bizimle rekabet edemeyecek durumdayız" dedi.

DERSLER EKİM'DE BAŞLAYACAK

Rusya'da turizm sektörüne yönelik personel sıkıntısının ciddi düzeyde olduğunu belirten Uluslararası Turizm Akademisi sahibi Victor Bikkenev ise Rusya'da ilk etapta 4 ildeki öğrencilere ve sektör çalışanlarına 2018 Dünya Kupası finalleri öncesinde uzaktan eğitim ve hızlandırılmış kursların Antalya'dan eğitmenler tarafından yapılacağını kaydetti. Bu eğitimlerin yapılacağı il sayısının artabileceğini de belirten Bikkenev, eğitimlerin ekim ayında başlatılacağını dile getirdi.

