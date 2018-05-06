Ruslar 'Soçi' dedi

ANTALYA ve Alanya'nın ana turizm pazarlarından Rusya'da dört gözle beklenen Mayıs tatili dönemi geldi. Bu dönemde satılan uçak biletlerinin yaklaşık dörtte üçünün ülke içi destinasyonlara ait olması ise tedirginlik yarattı. Rusya Turizm Ajansı'ndan yapılan açıklamada bunun 2011'den bu yana kaydedilen en yüksek oran olduğu bilgisi yer aldı. Sektörel uzmanlar ülke içi turizmin canlanmasında pek çok etmenin yanı sıra paket tur anlayışının yaygınlaşmasının da rol oynadığı görüşünde. Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Oleg Safonov ise ulaşım ve altyapı olanaklarındaki gelişmeye vurgu yaparak bu gelişmelerin yaşandığına dikkat çekti. En çok rağbet gören ülke içi destinasyonlar ise Soçi, Simferopol, Krasnodar, St. Petersburg, Mineralnıye Vodi, Mahaçkale, Moskova ve Kaliningrad oldu. İç turizmdeki canlanmaya rağmen Rusyalı turistlerin asıl para harcadığı yer yine yurt dışı tatil destinasyonları olarak kayıtlara geçti. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Turizm Organizasyonu'nun (WTO) verilerine göre, Rusyalı turistler 2017'de ülke dışında toplam 31 milyar dolar para harcadı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 13'lük bir artışa karşılık geliyor.