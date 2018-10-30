Ruslar olimpiyat ateşini Antalya'da yaktı

RUSYA Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Türkiye'deki Bilim ve Kültür Merkezi'nin desteğiyle Rusya, Kazakistan, Azerbaycan gibi BDT ülkelerinden öğrencilerin katılımıyla düzenlenen Bilim Olimpiyatları, Antalya'daki Uluslararası Eduant Özel Rus Okulu'nda başladı. 28 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasındaki 10'uncu Bilim Olimpiyatları'na bu yıl katılan öğrenci sayısı 700'ü aştı. BDT ülkelerinde okulların ara tatil döneminde olması nedeniyle bir hafta sürecek olimpiyatlara, 11 ülkedeki 60'a yakın okuldan katılan öğrenciler Antalya'yı da tanıma fırsatı buluyor.

10'uncu Bilim Olimpiyatları'nın açılış töreni Göynük Kilikya Hotel'de yapıldı. Rusya ve Kazakistan'dan konsolosluk yetkililerinin de katıldığı açılış töreninde, öğrenciler ellerinde ülkelerine ait bayraklarla sahneye çıktı. Ardından öğrenciler bilim olimpiyatlarının meşalesini yaktı.

Antalya'da Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim ve öğretim verdiklerini belirten Eduant Uluslararası Özel Rus Okulu Müdürü Victor Bikkenev, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Belarus gibi Rusya ve çevresindeki 11 ülkeden bu yılki bilim olimpiyatlarına 700'ü aşkın öğrenci katıldığını söyledi. Kriz döneminde öğrenci sayısının 200'e kadar düştüğünü belirten Bikkenev, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesiyle sayının ciddi oranda yükseldiğini kaydetti. Bikkenev, “Rusya ve çevresindeki ülkelerin vatandaşları Antalya'yı çok seviyor. Bu olimpiyatlar Rusya'da okulların ara tatil dönemi olması nedeniyle öğrencilere Antalya'da güzel bir tatil fırsatı da sunuyor. Olimpiyatlarda bilimsel yarışmaların yanı sıra sportif ve kültürel etkinlikler de düzenliyoruz. Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerine geziler de yapıyoruz" dedi.