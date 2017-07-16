Rus temsilciden 'güvenlik' çağrısı

RUSYA Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk milletvekillerine seslenerek, "Turistlerimizin güvenliğini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapın" dedi. Klintseviç, şunları söyledi: "Şu anda Rus turistlerin büyük bir bölümü Türkiye'yi tercih ediyor. Bunun nedenlerine şimdi girmeyeceğim, sebebi vardır. Bir senatör ve Savunma-Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı olarak Türkiye'de Meclis'teki meslektaşlarıma seslenmek istiyorum. Rus turistlerin güvenliğini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapın. Bugün bu durum, Rusya-Türkiye ilişkilerinin normal bir şekilde hatta dostça gelişmesi için ilk şart."

