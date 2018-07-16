Rus şarkıcılar turistleri coşturdu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde sahneye çıkan Rus şarkıcılar Kerria, In-yan ve Ika tatilcileri coşturdu.

Rus şarkıcılar turistleri coşturdu
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MANAVGAT'IN Kızılağaç bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde Summer Music Box Fest etkinliği kapsamında Rusya'nın önde gelen sanatçılarından Kerria, In-yan ve Ika sahne aldı. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan sanatçılar söyledikleri birbirinden hareketli parçalarla tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçılara dansçı kızlar da eşlik etti.

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