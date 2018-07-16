MANAVGAT'IN Kızılağaç bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde Summer Music Box Fest etkinliği kapsamında Rusya'nın önde gelen sanatçılarından Kerria, In-yan ve Ika sahne aldı. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan sanatçılar söyledikleri birbirinden hareketli parçalarla tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçılara dansçı kızlar da eşlik etti.
Rus şarkıcılar turistleri coşturdu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde sahneye çıkan Rus şarkıcılar Kerria, In-yan ve Ika tatilcileri coşturdu.
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