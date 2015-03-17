Rus pazarı kan kaybediyor

TÜRKİYE'YE gelen her 100 Rus turistten 78'inin tatil için tercih ettiği Antalya'nın Rusya pazarındaki kaybı, yılın ilk 2 ayında yüzde 41'e ulaştı. Antalya, pazarın geleceğini görmek için bugün 22. düzenlenecek 'Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'na çıkarma yapacak. Antalya'ya, 1 Ocak-15 Mart tarihleri arasında Gazipaşa ve Antalya Havalimanı’ndan gelen turist sayısı 2014'ün aynı dönemine oranla yüzde 4 azalarak, 379 bin 754 olarak gerçekleşti. 2014'ün aynı döneminde 396 bin 542 turiste ev sahipliği yapan Antalya'nın Rus pazarında 2014 Eylül ayında başlayan düşüş, şubat ayında yüzde 43'e ulaştı.

RUS TURİSTTE BÜYÜME VAR

Düşüş 2014 yılının Eylül ayında, önceki yıla oranla yüzde 14'le başladı. Ekim ayında yüzde 35.7'ye ulaşan daralma Kasım ayında yüzde 35.1 olarak gerçekleşirken, Aralık ayında yüzde 38.3 oldu. Son üç ayda yaşanan düşüşe rağmen Antalya, 2014 yılında Rusya pazarında yüzde 4.5 büyümeyle 3 milyon 489 bin 7 Rus turistin tatil için tercih ettiği yer oldu. Rusya aynı zamanda Antalya'ya 2014 içinde gelen 12 milyon 498 bin 602 turist içinde yüzde 30.3'lük payla en fazla turist gönderen ülke sıralamasında birinci oldu.

DARALMA YÜZDE 43'Ü BULDU

Antalya'nın Rusya pazarında başlayan kan kaybı, bu yılın ilk ayında yüzde 39.3 olarak gerçekleşti. 2014 yılının Ocak ayında 21 bin 202 Rus turist tatil için ülkelerinden Antalya'ya gelirken bu yıl sayı 12 bin 870'e geriledi. Şubat ayında Rus pazarında daralma ise yüzde 43'e ulaştı. 2014'te yılın ikinci ayında 15 bin 213 Rus turist Antalya'ya gelirken, bu yılın aynı ayında gelen Rus turist sayısı 8 bin 632 oldu. İki ayın ortalamasında ise düşüş yüzde 40.95 olarak gerçekleşti.

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