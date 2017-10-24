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Rus medyasına büyük ilgi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, uluslararası yayın kuruluşu tarafından Antalya'da 22-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Türkiye-Rusya Medya Forumu'na katıldı

Rus medyasına büyük ilgi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, uluslararası yayın kuruluşu tarafından Antalya'da 22-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Türkiye-Rusya Medya Forumu'na katıldı

24 Ekim 2017 Salı 23:23
Rus medyasına büyük ilgi
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EKONOMİ Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİM ile önemli turizm şirketlerinin de desteklediği medya forumunda Başbakan Yardımcısı Şimşek, Rusya'dan gelen çok sayıdaki medya mensubuna seslendi.
'ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ YIL BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 5.5'
Rus gazetecileri Rusça 'Merhaba, günaydın, hoşgeldiniz' diye selamlayan Mehmet Şimşek, dünya ekonomisinin yaşadığı kriz, orta ve uzun vadedeki riskler ve Türkiye'deki ekonomik göstergelerle ilgili geniş bir sunum yaptı. Türkiye'nin geçen seneki darbe girişiminin etkilerinden ve terör eylemleri nedeniyle girdiği sıkıntılardan hızla çıktığını anlatan Şimşek, ihracat ve güven endekslerinde de toparlanma yaşandığını kaydetti. Türkiye'nin bu seneki büyüme oranının yüzde 5.5 veya biraz üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini belirten Şimşek, "Önümüzdeki üç yıl içinde yüzde 5.5 hedef koyduk" diye konuştu.
'ÇOK KAPSAMLI YAPISAL REFORM GÜNDEMİ VAR'
Rusya ile ilişkilerde çok hızlı bir toparlanmanın söz konusu olduğunu ve devam edeceğini dile getiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, önceki yıllarda turizmde birinci sırada Almanya varken, bu yıl Rusya'nın birinciliğe oturduğunu, Rusların Türkiye'ye gösterdiği bu ilgiden mutlu olduğunu belirtti. Şimşek, "Türkiye'nin çok kapsamlı bir yapısal reform gündemi var. Biz geldiğimiz noktadan memnun değiliz, tabii ki son 15 yılda Türkiye iyi bir performans gösterdi. Gerçekten çok güçlü bir performans ortaya koydu ama biz her zaman bir değişim, dönüşüm çabası içerisindeyiz. Bunun için kapsamlı bir yapısal reform gündemimiz var" dedi.
HEDEFLENEN REFORMLAR
Türkiye ne zaman reform yapsa sınıf atladığına dikkat çeken Mehmet Şimşek, hedeflenen reformları şöyle anlattı: "1950'den 80'lere kadar Türkiye alt gelir grubundaydı. 80'li yılların başındaki reformla Türkiye orta alt gelir grubuna çıktı. 2000'li yılların başında yaptığımız reformlar sayesinde Türkiye orta üst gelir grubuna çıktı. Şimdi bu önümüzdeki dönemde yapacağımız reformlarla Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler grubuna sokmayı hedefliyoruz. Hangi reformları yapmayı düşünüyoruz. Beşeri sermayenin kalitesini artırmak için eğitim. Yatırım ortamını iyileştirmemiz lazım, daha çok yatırım çekmek için. Ar-ge ve inovasyonu artırmak, iş gücü piyasasını esnek hale getirmek, yargı sistemini hızlandırmak ve kalitesini artırmak, kamuyu daha etkin bir noktaya getirmek, kamu maliyesi ve sermaye piyasalarına ilişkin reform gündemimiz var."
'100 MİLYAR DOLARLIK HEDEF MÜMKÜN'
Türkiye-Rusya arasındaki durumu değerlendiren Başbakan Yardımcısı, "Biz Rusya ile çok güçlü dostluk ve komşuluk ilkeleri içerisinde olmak istiyoruz. 2008 yılında Rusya Türkiye'nin en büyük ticaret ortağıydı, 38 milyar dolarlık ticaret hacmi vardı. Devlet başkanlarımızın ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık hedef mümkün. Mesajım çok net Türkiye ve Rusya geleceği son derece parlak ülkeler. Ufak tefek sorunlar oluyor. Aile arasında da sorunlar olur. Normaldir bu. Önemli olan sorunların diyalogla çözülmesi ve nitekim böyle. Bazen domates tartışması yapılıyor ama konuşuluyor, çözüyoruz" diye konuştu.
ABD VE BATI BASININDAKİ ALGI
Rus gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Şimşek, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara ilişkin şunları söyledi: "Aslında Türkiye'nin tavrı net. Sorunuzun cevabı Türkiye'nin tavrında yatıyor. Sorunlar olabilir. Bu sorunların diyalogla çözülmesinden, ülke vatandaşlarının cezalandırılmasından geçmediğine, diyalogdan geçtiğine inanıyoruz. Birçok yaptırımın da çok iyi işlemediğini biliyoruz."
'YARATILAN ALGI KADAR KÖTÜ DEĞİLİZ'
Rus gazetecilerin, ABD ve Batı basınının Türkiye ve Rusya'yı aynı kelimelerle eleştirdiği ve hakaret ettiği, buna karşı birlikte reaksiyon geliştirilmesi ve olumlu yöne çevrilmesine ilişkin birlikte hareket edilmesine yönelik sorusu üzerine Şimşek, şu yanıtı verdi: "Maalesef batıda Türkiye ve Rusya'ya yönelik çok ciddi bir olumsuz algı yaratma çabası olduğu ve bunun sistematik olduğunu görebiliriniz. Klasik birtakım sıfatlarla Türkiye ve Rusya'yı, iki ülkedeki yönetimleri ifade etme çabası gibi gösteriyorlarsa da aslında arka planda bir önyargı olduğunu görebiliriz. Fakat şu bir gerçek ne Rusya'da ne Türkiye'de gerçekleşmiş, onların iddia ettiği kadar kötü değil. Ama biz yine de iki ülke olarak bir taraftan gerçekliğimizi, performansımızı her yönüyle iyileştireceğiz. Onların bu olumsuz kampanyası bizim için itici bir güç olacak. Evet bizim her şeyimiz mükemmel değil kendi ülkem adına söylüyorum ama dışarıda gösterildiği kadar da kötü değiliz."
'RUSYA'DA TÜRK ÜRÜNLERİ GÜVENİLİR BULUNDU'
Geçen temmuz ayında Türkiye'den ihraç edilen ürünlerin güvenirliliğine ilişkin 26 ülkede algı araştırması yaptıklarını belirten TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise en çok güvenen ülkelerin başında Rusya'nın geldiğini söyledi. 2013 yılında Türkiye'nin Rusya'ya 7 milyar dolar ihracat, 25 dolar da ithalatla toplamda 32 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştiğini hatırlatan Büyükekşi, "Bu zamana kadarki en yüksek rakama ulaşmıştık. Sonraki yıllarda maalesef bu başarıyı yakalayamadık. İlk 9 ayda ihracatımız 1.8 milyar dolara ulaştı. Bu şekilde devam ettiğinde yıl sonunda 2.6- 2.7 milyar dolara ulaşacağız ki önceki 7 milyar doları düşündüğümüzde hala arada çok fark var. Eski rakamları yakalayabilmemiz için karşılıklı ihracat ve ithalatımızda çok çalışmamız, iki ülke arasındaki ticaretin önündeki engellerin kaldırılması son derece önemli. İki cumhurbaşkanın hedefi 100 milyar dolar ve bu hedefe ulaşılması için engelsiz ticaretin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Vizesiz seyahatin mümkün hale getirilmesi getiriliyor. Ticaret ve turizmin önündeki engeller kalktıkça Türkiye Rusya arasındaki ilişkiler daha da gelişecektir" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞimşekTürkiye İhracatçılar MeclisiTürkiye-Rusya Medya Forumu
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