Rus Medya Konseyi geliyor

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK'nın önümüzdeki ekim ayında Rus Medya Konseyi’ne ev sahipliği yapacağını duyurdu. Dim, "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun olağanüstü desteğiyle 22 ülkeden 300’e yakın Rus dili konuşan gazeteci, Ankara, Kayseri, Kapadokya, Konya ve Alanya’da konuğumuz olacak. Bu buluşma ülkemiz açısından da ciddi bir tanıtım fırsatı olacak" dedi.



Dim, 14 Mayıs 2019 tarihinde Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’u büyükelçilik rezidansında ziyaret etmiş, Rus Medya Konseyi toplantısı ile ilgili görüşmüştü. Dim’e, Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz de eşlik etmişti.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 18:37