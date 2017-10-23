Rus kozmonota Antalya'dan davet

ULUSLARARASI Uzay İstasyonu'nda görevli Rus kozmonot Sergey Ryazanskiy, geçen hafta sosyal medya hesabında Antalya'nın gece görüntüsünü, 'Antalya Akdeniz'in bir açık hava müzesi' notuyla paylaştı. Paylaşım, çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Sergey Ryazanskiy'e paylaşımı için sosyal medya üzerinden teşekkür eden ATSO Başkanı Çetin, kendisini en kısa sürede Antalya'ya beklediklerini belirterek davette bulundu. Çetin, Antalya'nın her yerden güzel göründüğünü belirtti.
Rus kozmonotun binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafını ekleyerek sosyal medyada paylaşan Başkan Çetin "Antalya'nın tanıtımı için böyle paylaşımlar çok önemli. Umarız Sergey Ryazanskiy uzaydan görüntülediği bu güzelliği dünyaya geri döndüğünde ziyaret eder" dedi.
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