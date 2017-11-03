Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111026
ALTIN
158.361
DOLAR
3.8547
STERLİN
5.0387
EURO
4.4890
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
Baş ağrısını geçiriyor, cinsel arzuyu arttırıyor!
Baş ağrısını geçiriyor, cinsel arzuyu...
Türkiye’de kadınların idrar kaçırma oranı yüzde 42,7
Türkiye’de kadınların idrar kaçırma oranı...
banner468

'Rus kızı Türkiye'de köle oldu' diye kampanya başlattılar ama...

Rusya’daki bir dizi yayın organı 15 yaşındaki Rus kızı Nadejda’nın yine Rus vatandaşı babası Vladislav tarafından İstanbul’da alı konmasını Türkiye karşıtı kampanyaya dönüştürdü. REN TV, Zvezda TV ve Ridus haber sitesi genç kızla ilgili yayınladığı haberlerde “St. Petersburg’lu genç kız zorla Türkiye’de tutuluyor”, “Petersburg’lu kız öğrenci Türkiye’de yaşayan babasının kölesi oldu” gibi başlıklarla duyurdu. Rusya Soruşturma Komitesi ise olayı kontrol altına aldığını açıkladı

'Rus kızı Türkiye'de köle oldu' diye kampanya başlattılar ama...

Rusya’daki bir dizi yayın organı 15 yaşındaki Rus kızı Nadejda’nın yine Rus vatandaşı babası Vladislav tarafından İstanbul’da alı konmasını Türkiye karşıtı kampanyaya dönüştürdü. REN TV, Zvezda TV ve Ridus haber sitesi genç kızla ilgili yayınladığı haberlerde “St. Petersburg’lu genç kız zorla Türkiye’de tutuluyor”, “Petersburg’lu kız öğrenci Türkiye’de yaşayan babasının kölesi oldu” gibi başlıklarla duyurdu. Rusya Soruşturma Komitesi ise olayı kontrol altına aldığını açıkladı

03 Kasım 2017 Cuma 17:35
'Rus kızı Türkiye'de köle oldu' diye kampanya başlattılar ama...
banner404

NADEJDA'NIN annesi Rusya’nın St.Petersburg şehrinde vefat edince 14 yaşındaki genç kız üç yaşından bu yana görmediği ve İstanbul’da yaşayan yine Rus vatandaşı babası Vladislav tarafından davet edilmiş. İstanbul’da iki hafta geçiren genç kız Rusya’ya dönmek istediğinde babası pasaportunu ve telefonunu elinden alarak geri dönmesine izin vermemiş. Son birkaç yıl İstanbul’da yaşayan kızın babası bu arada İslam dinini kabul ederek kızına da “Seni Müslüman geleneklerine göre yetiştirmek istiyorum” demiş.

15 yaşındaki Nadejda ise Rusya’ya dönmek istediği için Rusya'daki akrabalarından yardım istemiş. İstanbul’a gelen teyzesi genç kızı okuldan kaçırarak telefonla “Beni Türkiye’den kurtarın” videosu çekip Rus TV kanallarına göndermiş. Genç kızın ve teyzesinin iddialarına göre baba Vladislav kızını Türk ile evlendirerek başlık parası alma hesabı yapıyormuş.

Videonun Rusya’ya ulaşması ardından neredeyse tüm Rus basını iki Rus vatandaşı arasındaki aile münasebetini bir anda Türkiye’nin sorunu ve sorumluluğu haline getirdi. Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğini aramaya başlayan bazı gazeteciler Türkiye’ye “Bizim kızı serbest bırakın” diye çağrı yaptı.

Nadejda’nın hikayesi Rus basınına yansıması üzerine Rusya Soruşturma Komitesi de harekete geçirdi. St.Petersburg savcılığı genç kızı intihara zorlama suçundan baba Vladrislav hakkında dava açtığını ve Türk makamları nezdinde girişim başlatılacağını duyurdu. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BasınKÖLE
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz'a büyük vefasızlık! İki komedyen de cenazeye gelmedi
Cem Korkmaz'a büyük vefasızlık! İki komedyen de cenazeye gelmedi
RTÜK'ten 17 medya kuruluşuna şok!
RTÜK'ten 17 medya kuruluşuna şok!
Belediyeden yama operasyonu
Belediyeden yama operasyonu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim