Rus kadın Müslüman oldu

KUR'AN-I Kerim tilavetiyle başlayan törende Alanya İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından İslamiyet hakkında Zorina'ya bilgiler verildi. İlhan, “Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğini kabul ederiz. Hepsinin hak olduğuna inanırız. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa’dır (S.A.S.). Peygamberimize Allah tarafından vahyedilen Kur’an-ı Kerim, son ilahi kitaptır. Onda bildirilenlerin bütününe şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin ve hesabın yani ahiret gününün varlığını tasdik ederiz. İslâm’a girmek; Allah’a, Muhammed Mustafa’nın (S.A.S.) Allah’ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun Allah katından getirdiklerinin tamamına inanmakla olur. Bizler bu inancı ‘Kelime-i Şehadet’ ile dile getiririz. Şimdi sizin kelime-i şehadeti ikrarınıza ve Müslüman oluşunuza şahitlik edeceğiz” dedi.

Düzenlenen merasimle Müslüman olan Valeriya Zoria ismini ‘Hanna’ olarak değiştirdi. Ardından İlçe Müftüsü Dr. İlhan, Hanna’yı İslamiyeti seçtiğinden dolayı tebrik ederek ihtida belgesini verdi. İlhan tarafından Hanna'ya ayrıca Rusça mealli Kur’an-ı Kerim hediye edildi.