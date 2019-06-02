Rus kadın Alanya'da Müslüman oldu

İSLAMİYET’İ araştırarak Müslüman olma isteğinde bulunan Natalia Kamens için müftülük makamında ihtida merasimi düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından İslamiyet hakkında Rus vatandaşı Natalia Kamens’e bilgiler verildi. İlhan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğini kabul ederiz. Hepsinin hak olduğuna inanırız. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa’dır (S.A.S). Peygamberimize Allah tarafından vahyedilen Kur’an-ı Kerim, son ilahi kitaptır. Onda bildirilenlerin bütününe şeksiz, şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin ve hesabın yani ahiret gününün varlığını tasdik ederiz. İslâm’a girmek; Allah’a, Muhammed Mustafa’nın (S.A.S) Allah’ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun Allah katından getirdiklerinin tamamına inanmakla olur. Bizler bu inancı ‘Kelime-i Şehadet’ ile dile getiririz. Şimdi sizin kelime-i şehadeti ikrarınıza ve Müslüman oluşunuza şahitlik edeceğiz.”

Ardından Natalia Kamens Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Natalia Kamens’in bir hayli heyecanlı ve mutlu olduğu görüldü. İsmini de değiştirmek isteyen Natalia yeni isminin ‘Yasemin’ olmasını talep etti ve kayıtlara ‘Yasemin’ olarak geçti. Ardından ilçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan’ın yapmış olduğu duaya amin denildi. İlhan, Rus vatandaşı Yasemin’i İslamiyet’i seçtiğinden dolayı tebrik ederek ihtida belgesini verdi. Ayrıca Müftü Dr. İhsan İlhan tarafından Yasemin’e Rusça mealli Kur’an-ı Kerim ve İslamiyet’i anlatan Rusça bir kitap hediye edildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2019, 22:22