Rus Dışişleri doğruladı: Lavrov 28-29 Mart'ta Antalya'da olacak

LAVROV ve Çavuşoğlu'nun esasen 12 Mart için planlanan fakat önce Rus Bakan sonra da Türk Bakan'ın programındaki değişiklikler nedeniyle iptal edilen görüşme bu hafta gerçekleşiyor. Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, "Rusya Dışişleri Bakanı'nın Türk meslektaşı ile görüşmek için 28-29 Mart'ta Antalya'yı ziyaret etmesi planlanıyor" dedi. Böylece Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun tarihini 28 Mart olarak verdiği görüşme, Rusya tarafından da doğrulanmış oldu. Lavrov ve Çavuşoğlu'nın Antalya'da Rusya-Türkiye Stratejik Planlama Grubu toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor. Çavuşoğlu 28 Mart'taki görüşmenin sonrasında 8 Nisan'daysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya'ya bir ziyarette bulunacaklarını kaydetmişti. Rusya'da ise Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının düzenlenmesi bekleniyor. ÜDİK toplantılarına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.