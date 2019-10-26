Rus dili konuşan gazetecilerin ikinci durağı Kayseri oldu

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesinde, KGK'nın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonla Türkiye'ye gelmiş en kalabalık konuk gazeteci kafilesinde, 85 ülkeden 160 Rus dili konuşan gazetecinin yer aldığı topluluğun ikinci durağı Kayseri oldu. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz ve çeşitli ülkelerden gelen gazeteciler ve beraberindekileri Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç karşıladı.Kayseri Valisi Şeyhmus Günaydın'ın da katılım sağladığı bir akşam yemeği yiyen topluluk ardından Kayseri Kalesi'ni ziyaret etti. Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim ziyaret ettikleri Kayseri'nin güzelliğine vurgu yaparak başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Kılıç ve Kayseri Valisi Şeyhmus Günaydın olmak üzere ziyarette emeği geçenlere teşekkürlerini iletti