TÜRKİYE'nin farklı şehirlerinden gelen Rus Dernek Başkanları Alanya'da buluştu. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) çatısı altında gerçekleşen toplantıya Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yanialp, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaloğlu da katılım sağladı.

‘ALANYA’YA HOŞ GELDİNİZ’

Toplantının açılış konuşmasını Karaloğlu gerçekleştirirken, Karaloğlu'nun ardından Çavuşoğlu kürsüde yerini aldı. Karaloğlu konuşmasında “Yabancı demekten imtina ederek yeni Alanyalılar demek istiyorum, hepiniz 79 farklı milletin huzur içerisinde yaşadığı kentimize hoş geldiniz. Alanya Selçuklu’nun baş şehri, Türkiye’nin ise cenneti. Tarihi ve tabiatı ile herkese kucak açan yaşanılabilir bir kent. Bu yüzden 50 binin üzerinde misafirimiz var. Alanya’ya geldiğiniz, bizleri mutlu ettiniz. Gezin ve güzelliklerini mutlaka görün” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ise “Türkiye’nin farklı şehirlerinden Rus Derneklerinin başkanlarını aramızda görmek memnun edici. Alanya’ya hoş geldiniz. Bizler çalışmalarınıza Alanya’da her daim destek vermeye çalışıyoruz. Şahsım ve Alanyaspor kulübüm adına iyi çalışmalar diliyorum” şeklinde konuştu. Kürsüde son olarak yerini alan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp de “Tarihin başkenti, güneşin gülümsediği, altın kumsalları olan kentimize hepiniz hoş geldiniz. Rusya bizlerin her daim yanımızda olmuştur. Zaman zaman ufak tefek idari problemler yaşanabilir. Ancak halklar arasında hiçbir zaman ayrımcılık olmamıştır. Olmayacaktır. Bu toplantının Alanya’da yapılması dolayısıyla duyduğumuz memnuniyeti tekrar dile getirerek iyi çalışmalar diliyorum” dedi.

‘TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVİYORUZ’

Alanya Rus Kültür Derneği Başkanı Katerina Gündüz toplantının amacına ilişkin bilgiler vererek “Rusya- Türkiye kültür yılında bu toplantı hepimiz için çok önemli. İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Eskişehir, Marmaris gibi Türkiye’nin farklı şehirlerinden Rus Dernek başkanları ile bir araya geldik. Toplantımızda sunumlarımızı yapacak ve Türkiye için neler yapabileceğimizi görüşeceğiz. Biz yabancı değiliz. Biz burada yaşıyoruz. Burada faydalı olmak adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Seçimler için de görüşmeler yapacağız” ifadelerini kullandı. Yanı sıra İstanbul ve Antalya Rus Kültür Derneklerinin başkanları da söz alarak Alanya'da böylesi bir toplantı için bulunmaktan duydukları mutluluğu ifade ettiler. Yapılan konuşmaların temelinde “Memleketimiz Rusya’yı ve yeni memleketimiz Türkiye’yi çok seviyoruz” mesajı yer aldı.